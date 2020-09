Klaus Iohannis, mesaj de Reuniunea Diplomatiei Romane: "Cresterea rolului Romaniei in UE si NATO- linii esentiale ale politicii externe"

Seful statului a mentionat ca diplomatia romana va avea, in urma crizei determinate de pandemie, si unele fatete noi, ceea ce presupune "un plus de atentie spre anticipare, de inventivitate si de flexibilitate"."Salut desfasurarea, in aceste zile, a unui eveniment de traditie pentru politica externa a Romaniei - Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane. Pentru prima data in istorie, aceasta reuniune este organizata exclusiv in format digital, la distanta, din cauza contextului cu totul aparte in care ne aflam, generat de criza pandemica. Aceasta criza a produs multiple consecinte in plan intern si international, care trebuie analizate cu atentie. Este, prin urmare, salutar faptul ca editia din acest an a Reuniunii Diplomatiei Romane este dedicata analizei impactului pandemiei asupra relatiilor internationale si modalitatilor in care diplomatia romana va raspunde acestui nou context", a transmis Iohannis.El a aratat ca, in conditiile deosebite din acest an, diplomatia romana a continuat sa promoveze interesele nationale in conformitate cu prioritatile strategice ale politicii externe a Romaniei."Diplomatia va avea, in urma acestei crize, si unele fatete noi, ceea ce va presupune din partea diplomatilor si a consulilor, dar si a factorilor decidenti un plus de atentie spre anticipare, de inventivitate, dar si de flexibilitate. In acelasi timp, subliniez faptul ca, inclusiv in conditiile deosebite din acest an, diplomatia romana a continuat, la toate nivelurile, sa promoveze interesele nationale in conformitate cu prioritatile strategice ale politicii externe a Romaniei - care, in ciuda evolutiilor amintite ale relatiilor internationale, raman aceleasi. Astfel, si in acest an, politica noastra externa s-a axat in mod consecvent pe coordonatele esentiale ale cresterii rolului Romaniei in cadrul Uniunii Europene si al NATO, precum si pe consolidarea si extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. Aceste linii esentiale raman extrem de importante si este important ca diplomatia romana sa lucreze in continuare la aprofundarea lor", a afirmat seful statului.Klaus Iohannis a apreciat implicarea si profesionalismul de care au dat dovada membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei."Apreciez modul in care diplomatii romani s-au angajat de la bun inceput in aceasta misiune si contributia adusa de ei. Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantii de la misiunile din exterior, precum si prin cei din tara, a depus eforturi constante pentru asigurarea liberei circulatii a cetatenilor romani in interiorul Uniunii Europene, spre si dinspre tara, precum si pentru repatrierea lor din cele mai indepartate zone ale lumii, pentru facilitarea asigurarii tranzitului de marfuri esentiale economiei romanesti si de echipamente medicale atat de necesare pentru combaterea pandemiei, respectiv pentru asigurarea asistentei consulare necesare protejarii drepturilor cetatenilor, mai ales in aceste vremuri de criza. Adesea, conditiile in care a actionat diplomatia romana au fost foarte dificile si au presupus riscuri personale asumate si, de aceea, imi exprim aprecierea pentru implicarea si profesionalismul de care au dat dovada membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei", a mentionat Iohannis.Seful statului a subliniat ca are incredere in actiunile diplomatiei romane."Am deplina incredere in actiunile diplomatiei romane, care contribuie in mod esential la promovarea intereselor Romaniei. Astept revederea cu sefii de misiuni in format traditional, atunci cand actualele conditii o vor permite, si doresc succes in desfasurarea actualei Reuniuni a Diplomatiei Romane, precum si dezbateri cat mai fructuoase si utile", a mai transmis presedintele.Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane (RADR) incepe luni, tema editiei din acest an fiind "Impactul pandemiei asupra tendintelor internationale si raspunsurile diplomatiei romane".Reuniunea, organizata de Ministerul Afacerilor Externe, se desfasoara pana pe 9 septembrie si are loc, in premiera, in format online, prin sistem de videoconferinta.