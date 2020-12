Presedintele Klaus Iohannis somat sa-si tina promisiunea legata de reformarea ICR. Petitie initiata de scriitorii Radu Vancu si Mircea Cartarescu

Aruncarea ICR intr-o zona a derizoriului, prin politici si evenimente fara miza, au determinat zona culturala sa atraga atentia in toti acesti ani asupra dezastrului institutional tradus in pierderi de imagine si de oportunitati culturale pentru Romania. Scriitorul Radu Vancu readuce in discutia spatiului public initiativa sa, impreuna cu scriitorul Mircea Cartarescu , din 2015 - si anume, o petitie adresata presedintelui Klaus Iohannis , privind necesitatea reformarii Institutului Cultural Roman. Vancu precizeaza in postarea sa ca "dupa inlaturarea lui Horia-Roman Patapievici si a echipei lui de la conducere, ajunsese intr-o situatie deprimanta si revoltatoare".In textul petitiei din 2015, precizeza Radu Vancu, "propuneam presedintelui Iohannis 6 masuri concrete pentru reconstructia ICR - dintre care prima era revenirea ICR sub tutela presedintiei, asa cum fusese in vremea mandatului extraordinar al lui H.-R. Patapievici.Petitia a strans atunci 3.537 de semnaturi - de la artisti & intelectuali din toate generatiile, de la consumatori de cultura din toate generatiile. Am depus-o, asadar, la Cotroceni".La aceea vreme, mai precis pe 16 februarie 2016, presedintele ar fi comunicat, precizeaza Vancu, "ca exista o concordanta intre viziunea domniei-sale despre ICR & viziunea noastra, a semnatarilor. Dar ca Parlamentul, in acea compozitie politica, nu va accepta trecerea unei astfel de legi. Si ca, atunci cand Parlamentul va avea o compozitie politica favorabila, ea se va putea face".Scriitorul Radu Vancu concluzioneaza in postarea sa ca, avand in vedere faptul ca avem un parlament nou, conditiile sunt indeplinite pentru "o lege pentru reformarea Institutului Cultural Roman sa poata trece. Prin urmare, va invit (pe cei care nu ati facut-o deja) sa semnati petitia - si, daca doriti, s-o distribuiti - astfel incat sa poata fi din nou depusa la Presedintie, cu un numar chiar sporit de semnaturi - si sa incercam sa reconstruim Institutul Cultural Roman".