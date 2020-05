Ziua Romanilor de Pretutindeni: Mesajul lui Klaus Iohannis pentru cei plecati in strainatate

Ziare.

"Ultima duminica a lunii mai ne ofera prilejul de a sarbatori Ziua Romanilor de Pretutindeni, o zi dedicata celor aflati dincolo de hotare, dar ramasi aproape de tara natala, in gand si in suflet. Fiecare roman, acolo unde se afla, este un ambasador al traditiilor, culturii si obiceiurilor noastre, al creativitatii si al spiritului romanesc. Ultimele luni au pus o lume intreaga la grea incercare, dar oriunde s-au aflat, cei mai multi dintre romani s-au comportat in mod exemplar. Responsabilitatea fiecaruia si solidaritatea tuturor ne-au ajutat pe toti sa trecem mai usor prin aceasta pandemie", spune seful statului.El le multumeste romanilor din afara tarii pentru ca au inteles apelurile autoritatilor romane in aceasta perioada a pandemiei. De asemenea, presedintele Iohannis arata ca prin masurile din programul de reconstructie economica de dupa pandemie va putea fi valorificat potentialul reprezentat de romanii plecati in strainatate care se reintorc in tara."Am traversat momente dificile si va multumesc pentru ca ati inteles apelurile autoritatilor romane. Multi dintre dumneavoastra v-ati intors acasa cu un bagaj important de cunostinte si experiente dobandite in strainatate, pe care sunteti gata sa le puneti in slujba Romaniei. Prin masurile si politicile publice cuprinse in programul de reconstructie economica, acest capital pretios pe care il reprezentati fiecare dintre dumneavoastra va putea sa fie valorificat pentru dezvoltarea tarii noastre. Este nevoie de toti romanii, de 'aici' si de 'acolo', din tara si din strainatate, pentru a construi impreuna Romania prospera si sigura pe care ne-o dorim. La multi ani, dragi romani de pretutindeni!", se incheie mesajul transmis duminica de catre presedintele Klaus Iohannis.