Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, isi incepe oficial activitatea de la 1 iunie

"Lansarea Parchetului European va deschide o noua etapa in istoria integrarii europene. Principala misiune a acestui organism european este sa protejeze fondurile UE de infractori, in interesul comun al cetatenilor nostri. EPPO va monitoriza punerea in aplicare a NextGenerationEU, veghind cu strictete ca fondurile sa fie utilizate exclusiv in scopul de a ajuta economiile noastre sa se redreseze in urma crizei", a afirmat Didier Reynders, comisarul pentru justitie.Vicepresedinta pentru valori si transparenta, Věra Jourova, a declarat: "Ne aflam acum pe ultima suta de metri: suntem pe punctul de a lansa primul organism independent al UE pentru anchetarea si urmarirea penala a infractiunilor care aduc atingere bugetului UE. Incepand cu 1 iunie, procurorii europeni, sub conducerea ferma a Laurei Kovesi, vor reprima activitatile infractionale si se vor asigura ca niciun euro nu este irosit din cauza coruptiei sau a fraudei.Parchetul European, care va fi condus de Laura Codruta Kovesi, este responsabil cu anchetarea si urmarirea penala a infractiunilor care afecteaza bugetul UE. Este primul parchet supranational care investigheaza si urmareste penal urmatoarele tipuri de frauda si alte infractiuni care aduc atingere intereselor financiare ale UE:-frauda in materie de cheltuieli si venituri;-frauda in materie de TVA (daca implica doua sau mai multe state membre si un prejudiciu de cel putin 10 milioane EUR);-spalarea de bani aferenta activelor provenite din fraudarea bugetului UE;-coruptia activa si pasiva sau deturnarea de fonduri care afecteaza interesele financiare ale UE;-participarea la o organizatie criminala in cazul in care scopul principal al activitatilor acesteia este savarsirea de infractiuni impotriva bugetului UE.Acest nou organism al Uniunii poate, de asemenea, sa ancheteze si sa urmareasca penal orice alta activitate ilegala care este "indisolubil legata" de o infractiune impotriva bugetului UE. Parchetul European isi va desfasura investigatiile si urmaririle penale in deplina independenta fata de Comisie, fata de celelalte institutii si organisme ale UE, precum si fata de statele membre. Acesta va completa activitatea altor organisme si agentii ale UE, cum ar fi OLAF, Eurojust si Europol, cooperand cu acestea, precum si cu autoritatile competente ale statelor membre care nu participa la Parchetul European. Se preconizeaza ca EPPO va investiga, in cele din urma, aproximativ 3 000 de cazuri pe an.