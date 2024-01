Prezentatoarea care și-a petrecut vacanța în junglă: ”Am făcut două vaccinuri”

Lavinia Petrea, prezentatoarea știrilor de dimineață de la Pro TV, a petrecut vacanța de iarnă într-o locație exotică.

N-a mers în Maldive, Zanzibar sau Thailanda, precum alte vedete, ci a ales Panama. Lavinia, soțul ei și cei trei copii au petrecut o săptămână de vis peste Ocean, bucurându-se de plajele superbe din America Centrală.

Romulus Varga, soțul Laviniei Petrea, este un procuror cunoscut, cu o avere impresionantă. El a trecut în declarația de avere două mașini, un avion Ikarus C-22, pe care îl deține co-proprietate cu un amic, terenuri agricole în Satu Mare și în Constanța, un teren forestier la Satu Mare și două terenuri intravilane, unul în Rucăr și cel de-al doilea în Valea Doftanei.

Lavinia și Romulus au trei copii: Mathias (8 ani), Klara (6 ani) și Karin (4 ani).

"Da, a fost cea mai frumoasă vacanță din viața mea. Nu a fost una în doi, a fost în formulă completă. Zborul a fost lung, o oră până în Istambul și de acolo până în Panama 13 ore și la întoarcere 16 pentru că am stat niște ore înainte să decolăm, din motive necunoscute.

Vreau să zic că ei, cei mici, au fost mai rezistenți decât adulții. Poate și pentru că nu înțelegeau cum să plecăm din zăpadă undeva unde e cald. Și nu înțelegeau nici cu fusul orar, cum să nu vorbești cu bunicii la unele ore”, a precizat Lavinia Petrea, conform protv.ro.

”A fost foarte interesant să vezi nisipul negru și apa limpede. Noi ne-am luat câteva măsuri de precauție și am făcut toți două vaccinuri, unul contra febrei tifoide și unul contra hepatitei A.

Ne-am protejat cu spray pentru țânțari, mai ales că am fost în junglă. Avem niște preieteni foarte buni de familie, ei au mers de câțiva ani și le-a plăcut, am respectat recomandările lor. Am plecat cu gândul că vreau să mă întorc", a completat vedeta.