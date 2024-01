Lazaroiu: Nu cred ca Ponta va merge cu Alistar in parlament

Sebastian Lazaroiu nu crede ca Victor Ponta se va prezenta in Parlament cu Victor Alistar sau Mircea Diaconu pe lista ministrilor din viitorul sau Cabinet, chiar daca aceasta a fost validata in unanimitate de toate forurile de conducere ale partidelor din USL.

"Victor Ponta isi asuma un risc foarte mare, daca vine cu ei in Parlament si isi valideaza guvernul, pentru ca, de exemplu, Alistar a mai fost o data invalidat de Curtea Constitutionala si se poate intampla inca o data. In cazul CSM asa a fost", a declarat Sebastian Lazaroiu, pentru Ziare.com.

Guvernul Ponta are deja probleme mari cu justitia

El a explicat ca partidele din Opozitie pot fi cele care sa sesizeze Curtea Constitutionala in cazul in care Guvernul Ponta trece la vot in actuala formula.

"Ponta isi asuma un mare risc. Si Alistar isi asuma un mare risc, e numit ministru si pleaca dupa o luna", a mai comentat sociologul.

Intrebat daca PDL nu risca sa fie perceput ca cel care pune bete in roate instalarii noului guvern si ca un eventual responsabil de efectele economice ale instabilitatii politice, Sebastian Lazaroiu s-a aratat sceptic ca se va ajunge pana la punctul contestarii unor ministri la Curtea Constitutionala.

Ads

"Daca il va mentine pe Alistar. Deocamdata nu mi s-a parut ca a luat decizia asta. Eu cred ca Ponta nu va intra cu cazurile astea controversate in Parlament, pentru ca nu ii convine nici lui sa inceapa cu un scandal. Si la Alistar, dar si la Mircea Diaconu lucrurile sunt evidente. Nu am vazut niciun comentariu in presa care sa spuna ca nu e chiar asa. Toata lumea are aceeasi citire a situatiei lui Alistar", a declarat Sebastian Lazaroiu.

Fostul consilier prezidential nu crede nici ca ca mentinerea lui Victor Alistar pe lista ministrilor ar reprezenta de fapt un pretext pentru USL ca sa il suspende din nou pe presedintele Traian Basescu in cazul in care acesta ar refuza sa semneze decretul de investitura.

"Domnul Voiculescu vorbeste mai mult de capul lui si impins de unii liberali. Dar nu asta e scopul lui Ponta.(...) Nu stiu ce va face presedintele, dar in niciun caz nu o sa incalce legea", a sustinut Sebastian Lazaroiu.

Voiculescu: Pe Basescu nu-l apuca Revelionul la Cotroceni

Victor Alistar a fost nominalizat de USL ca ministru pentru Strategii guvernamentale, Transparenta decizionala si Relatia cu societatea civila, in ciuda faptului ca a fost gasit in incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate si are interdictie la o functie publica pana la 7 august 2012.

Mai mult, potrivit presei, Alistar este in prezent cercetat penal pentru fals in declaratii.