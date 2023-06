Autoritățile ruse par să regrete adoptarea recentă a unei legi care face din critica Grupului Wagner o infracțiune. Mii de ruși, inclusiv Vladimir Putin, sunt acum sunt incidența acuzațiilor penale care atrag ani grei de închisoare.

Președintele Dumei de Stat Viacheslav Volodin a fost iniațiatorul unei noi care permite urmărirea penală pentru „falsuri” și „discreditarea” „formațiunilor de voluntari, organizațiilor sau persoanelor care contribuie la îndeplinirea sarcinilor atribuite Forțelor Armate ale Federației Ruse”.

A mărit pedepsele de la trei la cinci ani de închisoare pentru „informații false” și de la cinci la șapte ani pentru „discreditare”. Infracțiunile sunt crescute la „gravitate medie” (echivalent cu o trecere de la contravenție la infracțiune).

5/ As the State Duma is effectively a Putin-controlled rubber stamp, the new legislation was duly passed in March. But there's just one problem: Wagner are now officially regarded as bad guys, as State Duma Deputy Chairman Vladislav Davankov has pointed out: pic.twitter.com/2kGMA1yKlc