Liderul democraților din senatul SUA a sosit în Ucraina. Mesajul transmis de Chuck Schumer

Liderul majorității din Senatul SUA, democratul Chuck Schumer, a sosit în Ucraina pe 23 februarie. El se va întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după cum anunță într-o postare pe Twitter (X).

Democratul a publicat o fotografie făcută la Lviv. Delegația americană este însoțită de ambasadorul SUA în Ucraina, Bridget Brinks.

„Conduc această delegație la întâlnirea cu președintele Zelensky pentru a arăta poporului ucrainean că America este alături de ei, pentru a le arăta aliaților noștri NATO și europeni că suntem alături de ei, pentru a afla despre armele care sunt vitale pentru Ucraina și pentru a ne proteja democrație și securitate națională”, a scris Schumer.

Amintim că președintele american Joe Biden a fost de acord să aibă o întâlnire cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, pentru a discuta despre noi finanțări pentru Ucraina.

Congresul SUA ar trebui să adopte un proiect de lege privind alocarea ajutorului Ucrainei, altfel situația de pe frontul de la Avdiivka, regiunea Donețk, s-ar putea repeta în alte zone ale frontului.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT