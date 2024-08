Poarta haine din bumbac organic ca sa fii eco trend

Alaturi de organizatiile nonguvernamentale si marile companii de imbracaminte s-au aliniat in lupta pentru protejarea mediului inconjurator.

Astfel ca hainele au inceput sa fie realizate din bumbac organic 100%, iar campanii de promovare a acestui material sunt din ce in ce mai des intalnite, informeaza revista Glamour, in editia online.

Singura diferenta dintre cel stiut pana acum si bumbacul organic este faptul ca cel de-al doilea a fost crescut prin metode cu impact redus asupra mediului inconjurator.

Se pune accentul pe o agricultura biologica si este redusa folosirea substantelor toxice, pesticide si fertilizatori.

SUA se afla pe primul loc in producerea bumbacului ecologic, urmata de Turcia, India si Peru.

Gigantul suedez H&M a inceput inca de anul trecut o colectie limitata de haine din bumbac organic 100%, si continua explorarea acestui nou taram si in acest an, in toamna anuntand o colectie extinsa 100% organica, in toate departamentele sale.

Veti recunoaste hainele facute din bumbac organic cu ajutorul unei etichete speciale.

Veti putea achizitiona topuri si rochii, jachete kimono sau fuste lalea monocolore sau cu imprimeuri inspirate de natura.

Lenjeria intima din bumbac organic va avea imprimeuri florale sau geometrice, dar si detalii feminine precum dantela sau broderii fine.

Si barbatii vor putea sa isi cumpere tricouri si boxeri din bumbac organic, si de asemenea putem gasi in magazinele marcii si blugi evazati din material organic.

Si alte magazine highstreet au ales materialele ecologice ca baza pentru colectiile lor, BSB sau Zara fiind cateva dintre brandurile care ofera haine fabuloase, dar ecologice.

