Amintiri de neuitat din Cosmos! Cum a fentat astronautul Dumitru Prunariu sistemul si a dus o sticla de coniac in spatiu

Astronatul roman nu s-a dus cu maaa goala si le-a dus celorlati membri ai echipajului o sticla de coniac."Ei nu mai vazusera alti oameni de atata timp si le-am dus si eu un cadou. O sticla de vin era prea mare si nu o puteam ascunde. E ilegal, teoretic, sa duci alcool in spatiul cosmic.Au stiut putine persoane ca le-am dus ceva. Eu si Popov, dar si medicul de echipaj, care a facut corp comun cu noi. Le-am dus ceva romanesc! O sticluta de coniac Drobeta, de 200 ml. Nu am putut duce cantitati mari", a spus Dumitru Prunariu in emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la gsp In 1981, cosmonautul roman a participat la misiunea "Soiuz 40" cadrul programului spatial "Intercosmos". Dumitru Prunariu a stat in Cosmos 7 zile, 20 de ore si 42 de minute.