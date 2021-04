Cum poti sa faci curatenia de Paste ultra-rapid. "Asa nu o mai percepi ca un efort"

Ordinea in care facem curatenie

Metoda 360 de grade

Surplusul frumos organizat

Rutina - esenta organizarii

Diana Mihaila, primul blogger-specialist in solutii de organizare din Romania, dezvaluie pentru cititorii Ziare.com care este cheia unei curatenii generale eficiente: organizarea. In plus, aminteste trei concepte care functioneaza impreuna, si anume curatenia, ordinea si organizarea."Curatenia inseamna igienizarea suprafetelor si spatiilor, ordinea inseamna punerea obiectelor in locuri desemnate, iar organizarea inseamna alcatuirea unui flux coerent al locuintei. Practic, lucrurile trebuie sa aiba noima pentru tine ca sa le poti gasi usor si sa le folosesti in momentul in care ai nevoie de ele", explica Diana Mihaila.Diana Mihaila puncteaza si importanta organizarii in sub-categorii: "De exemplu am adunat paharele si le-am dus in bucatarie . Perfect, dar acolo cum le depozitezi? Poate ca fac parte dintr-un set, poate ca avem pahare preferate, adica sortezi in detaliu si ajungi la organizare, nu e suficient sa le pui in dulapul cu pahare".Toti avem preferintele noastre, inclusiv in materie de curatenie. Unii incep cu baia, altii cu bucataria, dar cum este corect?"Nu exista solutii universal valabile", explica Diana Mihaila. Totusi, aminteste doua metode prin care ne putem asigura ca am pus totul la punct si ca nu am omis nici macar un colt.Metoda perete cu perete"Unde intru? In living. Ma ocup de un perete. Ce am pe el? Biblioteca. Mobilierul de living, unde ai tot felul de spatii ascunse, televizor, cabluri. L-am facut pe acela. Trec la urmatorul perete. Devine mai usor daca descompui spatiul bucata cu bucata, nu te copleseste. Nu e productiv sa spui ca intr-o zi iti organizezi intreaga casa pentru ca te copleseste ideea", explica Diana Mihaila.Ea puncteaza importanta de a lua lucrurile pas cu pas, astfel incat sa fie cat mai usor de gestionat."Pe masura ce vezi rezultatele si iti creezi o rutina, e ca la orice activitate. Repetitia e mama invataturii. Pe masura ce organizezi un sertar, doua, trei, apoi zici hai ca ma apuc de tot dulapul", adauga Diana Mihaila.Daca ne apucam sa facem curatenie sau sa organizam o camera haotic, ar putea sa ne scape din vedere anumite spatii. Tocmai din acest motiv metoda 360 de grade este foarte eficienta."In camera poti sa mai incerci pe sistem 360 de grade, adica pornesc dintr-un punct si merg in cerc, in felul asta ma asigur ca nu pierd din vedere niciun spatiu, niciun loc din incaperea respectiva. Daca ma duc la fereastra, apoi la birou, apoi iar ma intorc, inevitabil s-ar putea sa ramana un coltisor de care nu m-am ocupat", explica Diana Mihaila.Un pas important este sa scapam de surplus inainte de a ne pune pe treaba, astfel incat sa nu ajungem in situatia "surplusului frumos organizat". De exemplu, daca vrem sa organizam un sifonier, intai trebuie sa renuntam la toate hainele pe care nu le mai purtam. In orice proces de organizare trebuie sa identifici surplusul, cu asta incepi. Ce imi trebuie, ce nu imi trebuie, sunt obiecte deteriorate, le mai repar, nu le mai repar, se doneaza, se vand. Trebuie sa stabilesc exact ce fac cu obiectele din casa mea. E ca un inventar. Abia dupa fac organizare, cu ce am pastrat", spune Diana Mihaila.Diana Mihaila dezvaluie ca rutina este esenta organizarii si ca, ulterior, nu mai este perceputa ca fiind un efort."Cand curatenia, ordinea si organizarea iti intra in rutina, e o chestiune de zeci de minute sa pastrezi spatiul organizat. Esenta organizarii este o rutina. Ca imbracatul-dezbracatul. M-am dezbracat, mi-am pus lucrurile pe umeras. O avem foarte multi dintre noi inca din copilarie. Tu nu o mai percepi dupa ca pe un efort", spune Diana Mihaila.