Ministrul Transporturilor: "Reluarea zborurilor catre toate statele este un obiectiv important pe care il voi sustine"

Acesta a avut o intalnire cu reprezentantii aeroporturilor din Romania in cadrul careia au fost abordate aspectele legate de situatia actuala din aviatia romaneasca, posibile masuri fiscale pe care le pot folosi companiile aeriene sau aeroporturile, situatia angajatilor din acest domeniu si eventuale scheme de ajutor necesare tuturor celor care activeaza in acest sector."Astazi, in activitatea mea, a fost ziua dedicata aviatiei. (...) Metoda dialogului, pe care am instituit-o de la inceputul mandatului meu, consider ca este cea mai sigura cale prin care putem sa gasim solutii eficiente pentru problemele pe care le-am identificat. Am fost bucuros ca alaturi de mine au participat colegii mei din Guvern, ministrii Violeta Alexandru si Florin Citu , secretari de stat din MLPDA si MMPS si presedintele Consiliului Concurentei, colegi care au inteles situatia grea prin care trece domeniul aviatiei romanesti, pe toate palierele ei, fie ca vorbim de administratiile aeroportuare, companiile aviatice sau administrarea traficului aerian. Cu totii am inteles ca daca anul trecut media zilnica de pasageri pe aeroport era de circa 65.000 de pasageri, astazi suntem la 1.800 pasageri in luna mai si asta se observa in veniturile tuturor actorilor din aviatie. De aceea, doar prin dialogul direct, pe care l-am realizat si astazi, putem sa gasim solutii comune, indiferent ca vin din partea guvernamentala sau din sectorul aviatic. Toti avem acelasi deziderat: aviatia si sprijinirea acestui sector afectat in perioada actuala. Vorbim aici de scaderea cu 90-95 % a activitatii pentru acest sector si de aceea trebuie implementate urgent masuri fie ca privesc redeschiderea a traficului, reluarea curselor sau siguranta traficului aerian. Reluarea zborurilor catre toate statele este un obiectiv important pe care il voi sustine, indiferent de situatie. Trebuie insa ca toate masurile pe care le luam sa aiba ca factor determinat siguranta sanitara fie ca vorbim de pasageri, personalul companiilor aeriene sau al administratiilor aeroportuare", a declarat ministrul Lucian Bode.Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania a prezentat situatia la zi a celor 16 aeroporturi din tara, dar si masurile punctuale care sunt necesare redresarii acestui domeniu. De asemenea, discutiile s-au concentrat pe impactul benefic pentru angajatii si angajatorii din domeniu, care poate fi obtinut prin utilizarea unor instrumente precum: somajul tehnic, modificarea Programului IMM Invest Romania, astfel incat si aeroporturile sa fie beneficiari, dar si identificarea solutiilor pentru ca aeroportul sa poata sa fie eligibil pentru toate institutiile bancare.Participantii la discutii au convenit cu privire la continuarea intalnirilor in cadrul unui grup tehnic, coordonat de reprezentantii MTIC, in care specialistii din domeniu sa identifice rapid un set de masuri care sa fie implementate pe termen scurt si mediu in acest sector al economiei nationale.La intalnire au participat Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, Vetuta Stanescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.