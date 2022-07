Cum a ajuns șeful ANAF să țină „la sertar” zeci de mii de lei cash: „I-am strâns în decursul anilor” VIDEO

Șeful ANAF, fostul parlamentar Lucian Heiuș, a explicat într-un interviu pentru Realitatea Plus cum a ajuns să țină în casă zeci de mii de lei cash.

Lucian Heiuș a explicat că, fiind parlamentar și știind că urmează o nouă campanie electorală, a început să pună „la saltea” bani cu care să își finanțeze campania, urmând ca sumele să fie recuperate de la stat.

„Eu am fost parlamentar 4 ani de zile, ca și mulți alți colegi, și știam că după 4 ani vei participa din nou la o competiție elecorală și trebuie să ai o sumă de bani pe care trebuie să ți-o pregătești și să ți-o pui la momentul respectiv și care ți se va da înapoi. Bineînțeles în acești 4 ani am pus niște bani deoparte an de an, cum spunem noi în Ardeal - am pus niște bani la sertar ca să îi ai pregătiți pentru ultimul an în care vei participa la această campanie electorală.

Sumele le-am ținut cash acasă. În fiecare an am pus undeva în jur la vreo 20-25 de mii de lei.., undeva la 5-6 mii de euro, pe care i-am strâns în decursul anilor, știind că în ultimul an vei participa la o campani electorală. . După 3 ani de zile aveam 60 de mii de lei și în ultimul an am pus diferența (n.r. până la 130.000 de lei)”, a declarat Lucian Heiuș pentru Realitatea Plus.

