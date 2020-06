Orban sustine ca isi doreste un mandat de 4 ani in fruntea Guvernului: "Cand vom taia panglici, sa stim clar ca este doar meritul nostru si al cel celor care au colaborat"

Ziare.

com

a argumentat seful Guvernului.Prim-ministrul a adaugat ca este posibil ca in curand sa se finalizeze tronsonul Bors - Biharia, ca se construieste "destul de rapid" tronsonul 2 din drumul care va lega Craiova de Pitesti si care ar urma sa fie gata anul viitor, precum si 6 kilometri de pe tronsonul Comarnic - Brasov.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a precizat ca si alte tronsoane de drum aflate in lucru au un progres fizic de peste 90%. Prim-ministrul a adaugat ca in cursul acestui an vor fi finalizate tronsonul de pe teritoriul Romaniei al gazoductului BRUA (Bulgaria - Romania - Ungaria - Austria) si gazoductul Ungheni - Chisinau.