Napoleon a murit de intoxicatie renala, sustine un medic danez

De-a lungul timpului, cauza mortii lui Napoleon a fost foarte discutata. Unii specialisti afirma ca a murit din cauza cancerului, altii ca a fost otravit cu arsenic.

Dupa 50 de ani de studii asupra mortii lui Napoleon, doctorul danez Arne Soerensen a ajuns la concluzia ca imparatul francez a murit din cauza unei intoxicatii renale, informeaza AFP.

Doctorul, care are in biblioteca peste 500 de carti despre viata lui Napoleon, spune ca poate dovedi ceea ce afirma si ca in acest fel de va "corecta" istoria. De-a lungul timpului, medicul a studiat cate 3-4 ore pe zi, ajungand la un numar de peste 2.000 de opere despre Napoleon.

In cartea sa "Rinichii lui Napoleon", publicata in luna mai, Soerensen elimina miturile care au aparut in legatura cu moartea imparatului si spune ca Napoleon a murit la 51 de ani de intoxicatie renala, nu de cancer la stomac sau otravit cu arsenic.

"Nu sunt istoric, ci un medic pasionat de istorie si am studiat starea de sanatate a lui Napoleon de la nastere pana la moartea sa", a spus doctorul.

Potrivit medicului, Napoleon avea probleme de sanatate de la varsta de trei ani. Era "agresiv si dificil cu camarazii sai", dupa cum spunea mama sa.

