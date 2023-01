Imaginea zilei in lume: Norul-cal sau calul-nor

De multe ori, imagini surprinse din greseala se dovedesc a fi, ulterior, adevarate opere de arta. Probabil ca acesta este cazul si imaginii de mai jos.

Gareth Davies, fotograf independent britanic, obisnuieste sa-si petreaca timpul fotografiind natura.

Saptamana trecuta, in timp ce se afla in apropierea scolii Greenhill din Pembrokeshire, a fotografiat, accidental, cerul.

"Trebuia sa fac fotografii in natura pentru un nou site. A inceput sa ploua si, la scurt timp dupa ce a stat ploaia, iesise soarele si totul parea stralucitor", povesteste Gareth.

"Nu am folosit nici un filtru de imagine si, la cateva minute dupa ce am surprins norul cu pricina, a disparut, transformandu-se in altceva", a mai spus fotograful.

Un nor este o masa vizibila de picaturi de lichid condensat sau de cristale de gheata condensate care se gaseste in atmosfera deasupra suprafetei Pamantului. Exista o ramura speciala a meteorologiei care studiaza norii, nefologia.

Norii sub forma de gramezi izolate, bine individualizate, cu sau fara contur precis, poarta numele de cumulus.

