Mesajul Maiei Sandu de Ziua Culturii: ”Copiii care citesc sunt adulții de mâine care vor alege cuvântul în locul armei”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni, 15 ianuarie, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Culturii.

În mesajul postat pe Facebook, lidera de la Chișinău a scris despre importanța culturii în formarea noilor generații, aducând în discuție și războiul din Ucraina.

Maia Sandu anunțat că, și în anul 2024, Bookfest Chișinău se va desfășura sub Înaltul Patronaj al președinților României și Republicii Moldova.

”Cultura este o sursă unică de bucurie și de celebrare a umanității din noi. În ultimii ani, avem parte de o adevărată efervescență culturală. Tot mai multe festivaluri și evenimente de calitate iau amploare și își câștigă tot mai mult public, atât din țară, cât și de peste hotare. De Ziua Națională a Culturii și de ziua de naștere a marelui Eminescu vreau să anunț că și în 2024 cea mai mare sărbătoare a Cărții - Bookfest Chișinău, se va desfășura sub Înaltul Patronaj al președinților României și Republicii Moldova.

În această vacanță de iarnă am cunoscut un grup de elevi din Chișinău, care în acest an au pășit în clasa întâi și împreună am răsfoit și citit cărțile pentru copii pe care le avem pe rafturile bibliotecii de la Președinție. Interesul față de lectură, în special la copii și accesul la carte de calitate trebuie sprijinit pe toate căile și la toate nivelurile. Numai prin accesul la cultură și lectură putem schimba mentalități, putem forma generații de oameni cu gândire liberă.

Copiii care citesc, tinerii culți, care aleg teatrul, cartea, dezvoltarea frumoasă sunt adulții de mâine care vor alege cuvântul în locul armei, vor avea curajul să apere valorile învățate și vor construi o societate unde este respect și bună înțelegere”, a scris Maia Sandu.