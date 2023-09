Mancare pisici: Ghid practic de alimentatie sanatoasa

Mancare pisici – iata un subiect de interes pentru orice „proprietar” de feline. Iti propunem un ghid practic si sanatos pentru hrana adecvata a pisicii tale.

Alimentatia pisicii este deosebit de importanta, atat pentru starea sa de bine, cat si pentru o dezvoltare armonioasa si pentru a-si mentine sanatatea si vitalitalitatea.

Nevoile nutritionale ale felinelor de casa sunt foarte asemnatoare cu ale celor care traiesc libere sau in salbaticie, astfel ca aceste dragalase animale au o nevoie obligatorie de a consuma carne pentru a-si mentine energia si sanatatea de zi cu zi (pisicile sunt carnivore si hrana lor se bazeaza pe proteine si alti nutrienti de origine animala).

Stiai ca o pisica in salbaticie poate petrece pana la 12 ore pe zi pentru a vana animale mici, pe care apoi le consuma?

Si pisica ta prezinta un necesar nutritional asemanator si are nevoie de hrana de origine animala, tocmai de aceea trebuie sa alegi o mancare pentru pisici adevata, plina de proteine, vitamine, minerale si alti nutrienti de care felina ta are nevoie.

Internetul abunda in sfaturi, sugestii, recomandari si pareri, iar acest exces de informatii poate aduce confuzie. Prin urmare, in acest articol, am organizat tot ceea ce trebuie sa stii despre hrana pisicii tale.

Daca te intrebi cat de mult ar trebui sa manance pisica ta in fiecare zi, cat de consistenta sa fie o masa si care sunt preparatele recomandate pentru sanatatea pisicii tale, iti propunem sa parcurgi acest ghid practic din care vei afla toate informatiile de care ai nevoie.

Mancare pisici: sfaturi practice pentru o alimentatie sanatoasa si echilibrata a felinelor

Mancarea pisicilor trebuie sa fie variata, astfel ca acestea au nevoie, in principal, de:

Mancare uscata pisici;

Mancare umeda pisici;

Apa;

Mancare uscata pisici – informatii importante

Atunci cand alegi mancare uscata pisici, trebuie sa te asiguri ca aceasta este adevata necesitatilor felinei tale. Astfel:

Exista mai multe tipuri de mancare de pisici, sortimentele variind atat in functie de ingrediente, cat si de recomandari. Alege o hrana potrivita in primul rand pentru varsta pisicii tale (o pisica cu varsta peste 12 luni este considerata adulta), dar si pentru alte nevoi specifice (de exemplu hrana pentru pisici sterilizate, care traiesc la interior sau cu sensibilitate urinara).

Incearca sa diversifici hrana. Asa cum si tu te bucuri de varietate la masa si nu mananci acelasi lucru in fiecare zi, la fel si pisica ta poate fi curioasa sa experimenteze gusturi noi.

Poti incerca gama Purina ONE pisici , care este o gama de hrana pentru pisici ce raspunde tuturor nevoilor acestora, putand alege intre sortimente destinate pisicilor adulte sau puilor de pisica, dar si intre diferitele nevoi speciale: hrana pentru o blana sanatoasa si stralucitoare, pentru un microbiom echilibrat, „bobite” pentru pisici cu sensibilitate urinara sau digestiva, dar si hrana ce variaza in functie de nevoile energetice ale acestora.

, care este o gama de hrana pentru pisici ce raspunde tuturor nevoilor acestora, putand alege intre sortimente destinate pisicilor adulte sau puilor de pisica, dar si intre diferitele nevoi speciale: hrana pentru o blana sanatoasa si stralucitoare, pentru un microbiom echilibrat, „bobite” pentru pisici cu sensibilitate urinara sau digestiva, dar si hrana ce variaza in functie de nevoile energetice ale acestora. O pisica crescuta la curte ar putea face mai multa miscare decat cea care isi petrece majoritatea timpului la interior, astfel ca necesitatile energetice pot sa difere. Asadar, alege ce este mai potrivit pentru pisica ta.

Aceasta gama este destinata si pisicilor cu unele nevoi speciale, cum ar fi pisici cu digestie delicata, cu sensibilitate urinara, sterilizate sau pentru orice alta situatie in care veterinarul considera ca anumite sortimente sunt cele mai bune pentru pisica ta.

Mancare umeda pisici: cum o alegi?

Daca te intrebi de ce au nevoie pisicile si de hrana umeda, daca cea uscata raspunde tuturor nevoilor nutritionale ale acestora, iata cateva raspunsuri:

Este cunoscut faptul ca pisicile au tendinta de a nu se hidrata suficient, chiar daca au apa la dispozitie. Hrana umeda vine sa completeze aportul de lichide din alimentatia pisicii tale, ajutand astfel la mentinerea unei diete sanatoase si a unui echilibru hidric adecvat, ajutand totodata in scaderea riscului de producere a problemelor urinare.

Hrana umeda are, de asemenea, avantajul de a avea o aroma mai bogata decat cea uscata si un gust mult mai intens, un aspect important pentru pisici, care isi aleg hrana preferata pe baza simtului mirosului si al gustului. Dupa deschiderea pachetelor, acopera portiile ramase si pastreaza-le in frigider nu mai mult de 24 de ore. Nu uita sa ii servesti hrana umeda pisicii tale la temperatura camerei.

Daca pisica ta este mofturoasa cand vine vorba de mancare, poti sa o familiarizezi treptat cu o dieta sanatoasa folosind hrana umeda

De asemenea, hrana umeda devine o alternativa excelenta pentru pisicile cu dificultati in masticatie, mancarea umeda de pisici fiind mai usor de consumat

La fel ca si hrana uscata, si cea umeda poate fi destinata nutritiei personalizate a pisicii, dar si nevoilor de zi cu zi ale acesteia.

Gama de mancare umeda Purina ONE pisici te ajuta in alegerea de sortimente variate atat ca gust, cat si ca nutrienti. Imbinand inovatia cu studiile nutritionale si grija pentru pisici, Purina ONE aduce in plus beneficii pentru flora intestinala sanatoasa a pisicii tale.

Stabileste o discutie cu medicul veterinar al pisicii tale si elaborati impreuna un plan alimentar potrivit, sanatos si echilibrat, adaptat stilului de viata si starii de sanatate a micutei tale feline.

Cat de des trebuie sa fie hranita pisica si cat de mare sa fie portia de mancare?

In natura, pisicile obisnuiesc sa consume mese mici si relativ dese. Tocmai de aceea si pisica ta poate avea cateva mese mici de-a lungul zilei.

In ciuda agendei noastre aglomerate, adesea dictata de sarcinile de lucru si treburile casnice, nu intotdeauna putem oferi pisicilor noastre mai multe mese pe parcursul zilei. De aceea, medicii veterinari recomanda ca doua mese pe zi, mai consistente, pot fi suficiente.

Cat de mare sa fie portia de macare? Cel mai simplu mod de a te ghida in acest sens este sa citesti eticheta produsului, acolo vei gasi instructiuni despre recomandarile pentru o masa.

De asemenea, hrana umeda este deja portionata in pachete gata de servit, fiecare plic/conserva reprezentand o masa.

Pentru a afla mai multe informatii utile despre mancarea pisicilor, poti citi acest ghid despre alimentatia pisicii si nu ezita sa intrebi medicul veterinar pentru orice nelamurire ai putea avea. De asemenea, nu ezita sa discuti cu el despre greutatea optima pentru pisica ta si sa ii faci o vizita atunci cand simti ca felina ta nu se incadreaza in parametrii doriti.