Marș impresionant de solidaritate cu palestinienii din Gaza. O mulţime uriaşă de yemeniţi s-a adunat în capitala Sana VIDEO

O mulţime uriaşă de yemeniţi a participat vineri, 5 ianuarie, la un marş de solidaritate cu palestinienii din Gaza, în capitala Sanaa, aflată sub controlul rebelilor houthi.

Manifestaţii săptămânale au fost organizate de rebelii yemeniţi la Sanaa de la începutul războiului dintre Israel şi Hamas declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe teritoriul israelian la 7 octombrie.

Susţinuţi de Iran, inamicul Israelului, rebelii houthi au intensificat atacurile în Marea Roşie împotriva navelor comerciale, pe care le consideră legate de Israel, şi au revendicat atacurile cu rachete care au fost interceptate în această zonă tranzitată de 12% din comerţul maritim mondial.

Potrivit purtătorului de cuvânt al rebelilor houthi, Mohammad Abdel Salam, manifestaţia de vineri de la Sanaa "este cea mai mare" de la începutul mitingurilor săptămânale.

Steaguri palestiniene şi pancarte cu mesaje de sprijin pentru palestinieni au fluturat pe acest val uman, din care a apărut sloganul "Moarte Americii, moarte Israelului".

Manifestaţii importante au avut loc şi în alte guvernorate yemenite aflate sub controlul rebelilor houthi care ocupă zone mari ale ţării.

În război din 2014, Yemenul, teatrul uneia dintre cele mai grave crize umanitare din lume, conform ONU, a avut o acalmie fragilă din aprilie 2022.

Hundreds of thousands of people took to the streets of Sanaa in Yemen today to show their support for Hamas and the Houthi war on international maritime trade pic.twitter.com/PUumy0jUV0