Marcel Ciolacu: "Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Guvernul Orban. Pentru Executivul PNL sunt importante doar negocierile pe sub masa, pentru a ramane in functii"

"Copiii nu au fost niciodata o prioritate pentru Guvernul Orban! Premierul care nu are bani nici pentru alocatii, nici pentru tablete, nici pentru masti gratuite pentru copii, gaseste in schimb bani atunci cand vine vorba de racolat parlamentari pentru motiunea de cenzura!Pentru Guvernul PNL inceperea scolii in conditii de siguranta nu este importanta. De aceea nu s-au grabit sa le spuna romanilor care sunt regulile clare pentru institutiile de invatamant. Semafoare, declaratii gresite pentru parinti, "PEPSIglas"... De aceea, doar fondul de rezerva al Guvernului a fost realimentat la rectificare si nu bugetul autoritatilor locale, in responsabilitatea carora au pasat deschiderea scolilor!Pentru Guvernul PNL doar negocierile pe sub masa, pentru a ramane pe functii, sunt importante! Fara scrupule, banii romanilor sunt aruncati in stanga si-n dreapta, doar doar PNL ramane la guvernare! Le dau o veste proasta! Nu vor reusi! Vor pleca acasa! De indata!", a scris Marcel Ciolacu, luni pe Facebook