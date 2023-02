Un bărbat a fost anunțat de autorități că a murit. Ce a trebuit să facă pentru a le demonstra că trăiește

Un bărbat de 48 de ani din Marea Britanie a avut parte de-o experiență unică. El a fost anunțat de autorități că a murit și a trebuit să le dovedească contrariul, relatează DailyStar.

Mark Cusack a primit o scrisoare de la guvernul britanic în care era informat despre propria moarte. În scrisoare, Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) îl anunța că a „decedat", și că a rămas astfel fără asigurare. Despre decesul său au fost informate și autoritățile locale din Hungerford, Berkshire, astfel că bărbatul nu și-a mai putut plăti nici impozitul municipal.

Pentru a dovedi că nu a murit, el a avut nevoie de o adeverință de la medicul de familie, potrivit Știrile PROTV.

”A trebuit să mă duc la medicul meu de familie pentru a confirma că sunt, de fapt, în viață”, a spus Mark Cusack.

”Vă scriu în calitate de medic de familie(...). Pot confirma că m-am consultat cu el, astăzi, în persoană și că este în viață”, este mesajul transmis de medicul de la Hungerford Surgery.

Bărbatul locuiește singur și a spus că, inițial, întreaga poveste i s-a părut amuzantă.

”Am raportat problema la Action Fraud, având în vedere că am mai avut o problemă anterioară de furt de identitate. Situația actuală poate părea caraghioasă, dar are multe ramificații. Chiar nu aș vrea ca cineva să se confrunte cu o situație în care să fie brusc declarat „decedat", mai ales cineva care are o problemă de sănătate sau care se află într-o situație vulnerabilă”, a adăugat el.

