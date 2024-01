Vacanțele thailandeze sălbatice ale prințului Andrew al Marii Britanii cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, la baruri "deochiate", cu modele topless

Relația prințului Andrew cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstei aduce prejudicii de imagine și acum familiei regale britanice/ FOTO; The Telegraph

Prințul Andrew al Marii Britanii, fratele regelui Charles, a mers într-o vacanță cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein și prietena acestuia Ghislaine Maxwell, în care ar fi vizitat cluburile din Cartierul roșu și a petrecut cu femei topless, arată noile documente făcute publice de judecător și citate de The Sun.

Ducele de York, care avea 40 de ani la acea vreme și doi copii mici, a fost fotografiat petrecând cu femei topless pe un iaht în Phuket, Thailanda.

Ghislaine Maxwell se pare că a însoțit perechea în această călătorie sălbatică și se pare că s-a cazat la același hotel cu prințul.

Andrew și Epstein au fost văzuți în barurile din jurul orașului stațiune Patong de pe insulă, inclusiv unul cu dansatoare topless, scrie The Sun.

Vacanța oferă o fereastră către relația cândva aparent strânsă dintre Andrew și cuplul Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell.

Se spune că a devenit din ce în ce mai aproape de ei în această perioadă, care a fost cu doar câteva luni înainte ca el să o fi abuzat sexual pe Virginia Roberts Giuffre.

Andrew a negat în mod repetat orice comportament nepotrivit în legătură cu relația sa cu Epstein și Maxwell - și spune că nu își amintește să o fi întâlnit vreodată pe Virginia.

Excursie în Thailanda

În decembrie 2000, Andrew i-a permis prietenei sale apropiate Maxwell să-și serbeze împlinirea a 39 de ani la moșia Queen’s Sandringham din Norfolk, unde Epstein a fost oaspete.

Finanțatorul american și Maxwell au aterizat cu avionul său privat la baza RAF Marham din apropiere, în timp ce Andrew a cheltuit 20.000 de lire sterline găzduind un weekend de vânătoare de fazani pentru a-și impresiona prietenii.

Și apoi, imediat după Crăciun, pe 27 decembrie, Andrew a zburat în Thailanda cu Ghislaine, unde s-au întâlnit din nou cu Epstein.

În martie 2001, la doar două luni după ce a fost zărit cu o gașcă de femei semi-goale pe un iaht în Thailanda, prințul Andrew se presupune că s-a întâlnit cu Epstein, Maxwell și Roberts, în vârstă de 17 ani, la un club exclusivit, înainte de a se întoarce la casa lui Maxwell din Londra.

Aceasta a fost noaptea în care a fost fotografiat prințul Andrew cu brațul în jurul Virginiei, fotografie făcută înainte ca adolescenta să fie plătită cu 10.000 de dolari (8.000 de lire sterline) pentru că a făcut sex cu Ducele.

Perechea s-a cazat la hotelul de lux de pe insula de petreceri Phuket, unde Ducele s-a bucurat de o vilă privată de 4.000 de lire sterline pe noapte, cu un dormitor în roșu și auriu și o piscină privată cu gresie neagră.

Lana, o jurnalistă canadiană ce lacra din Phuket, a declarat pentru The Sun că „hotelul este o stațiune ultra-exclusivă – este un fel de loc de petrecere pentru celebrități și oameni care au nevoie de un nivel ridicat de lux și intimitate”.

Într-o coincidență bizară, acesta a fost același hotel la care ducesa de York Sarah Ferguson s-a dus pentru prima dată cu consilierul ei financiar John Barry, pe când era încă căsătorită cu Andrew.

După această călătorie au apărut imaginile cu Andrew la bordul iahtului hotelului, înconjurat de femei topless.

Iar seara, Ducele și Epstein au ieșit în faimoasa stațiune Patong, la aproximativ o oră de mers cu mașina spre sud de hotel, vizitând cartierul roșu local al orașului.

Lana, care are un blog de călătorie gophuket.net, a declarat: „Banana Disco este un club de noapte popular printre turiști – nimic exclusiv, doar muzică și cocktailuri DJ și un ring de dans”.

Zona este foarte vulgară și multe dintre fete sunt prostituate, susține Lana, care are un blog de călătorie gophuket.net

Epstein și fiul reginei Elisabeta a II-a au vizitat și un bar pentru adulți numit Crazy Girls de Rock Hard.

Managerul de la acea vreme a declarat pentru The Sunday Mirror: „Am fost uimit să-l văd pe Prinț aici.

„Dar el nu era deloc tulburat și părea destul de relaxat până când oamenii și-au dat seama cine este.”

Managerul a adăugat că l-a întrebat pe Duce: „Ești prințul Andrew?” la care ducele a răspuns: "Da, sunt. De unde ai știut asta?"

El a spus că ducele a intrat cu patru prieteni și un bodyguard și că au comandat vodcă Absolut.

„Una dintre fete s-a dus să vorbească cu Prințul și a cochetat puțin”, a spus el. „A fost foarte politicos, dar nu a fost nimic, doar o scurtă discuție. Avem sute de dansatoare și nu a fost diferit în noaptea aceea. Când l-am recunoscut pe Andrew, bodyguardul lui și-a dus degetul la buze, indicând că nu ar trebui să atrag atenția asupra lui.

Au stat aproximativ o jumătate de oră până ce alți oaspeți au început să observe cine este”.

Maxwell a fost în Thailanda cu cei doi, deși nu a fost fotografiată pe iaht cu Andrew.

Excursia thailandeză a fost organizată de partenerul de afaceri al lui Andrew, Johan Eliasch, un magnat sportiv suedez din Monaco, care l-a întâlnit pe duce la un eveniment la Palatul Buckingham și a fost de acord să plătească o parte din factură.

La acea vreme, Andrew primea 240.000 de lire sterline pe an de la contribuabilul britanic pentru finanțare, precum și un salariu de 60.000 de lire sterline pentru că era comandant al Marinei Regale, funcție la care a renunțat în vara anului 2001, când și-a preluat rolul de ambasador ambulant al afacerilor britanice.

În timp ce se afla pe iaht, Andrew a fost prins încercând să o arunce în mare pe prietena blondă îmbrăcată în bikini a Tarei Palmer-Tompkinson Normandie Keith, în vârstă de 28 de ani.

De asemenea, pe iaht se afla și starul Atomic Kitten, în vârstă de 22 de ani, Jenny Frost, care a fost fotografiată pe jumătate goală la bordul iahtului de 1 milion de lire sterline.

Ea a spus pentru Sunday People la acea vreme: „Nu am ezitat să merg topless în fața prințului Andrew, de ce ar trebui? Nu am vrut să am urme de bretele pe corp în timp ce făceam plajă.

„Nu mă deranjează să-mi scot sânii în fața nimănui”.

Într-un documentar ITV săptămâna aceasta, un prieten al perechii a susținut în mod senzațional că Andrew și Ghislaine s-ar fi întâlnit în această perioadă, ar fi fost iubiți.

Bancherul britanic Euan Rellie a spus: „Am simțit că prințul Andrew și Ghislaine fuseseră probabil prieteni și iubiți în trecut.”

În acel moment se punea problema cu privire la cercurile în care se învârtea Andrew.

Un pieten al prințului ar fi spus: „Este timpul să se trezească la realitate. Andrew nu are idee în ce se bagă cu acești oameni. Nu știe aproape nimic despre majoritatea dintre ei."

Reputație distrusă

Dosarele -bombă lansate săptămâna aceasta susțin că Andrew „avea cunoștință” despre crimele sexuale ale lui Epstein. Noile documente sugerează, de asemenea, că existau planuri de citare a dosarelor de călătorie ale lui Andrew după ce a fost inclus ca un potențial martor în procesul pentru defăimare.

Familia regală se vede din nou zguduită de scandal, și din nou pe prima pagină a ziarelor, regele Charles fiind îndemnat să-l pedepsească pe fratele său.

