Vedeta Antenei 1 care a încercat să își ia viața: "E la Obregia, e sedată. A fost un gest nesăbuit"

Vedeta Antenei 1 a acuzat faptul că a fost denigrată și înjosită de echipa de producție și a luat mai multe pastile.

Maria Ilioiu a fost ispită la Insula Iubirii în sezoanele 2, 3, 4, 5 și acum, în cel mai recent sezon. Când concurenții au avut posibilitatea de a elimina o ispită, Maria Ilioiu a fost trimisă acasă.

În urmă cu puține zile, ea a postat un videoclip pe Instagram în care spune că a luat pastile și că a fost denigrată de echipa Antenei 1.

“Am avut foarte multe supărări în viața asta. Vorbesc foarte, foarte greu pentru că am luat pastile, sper că am luat destule. Mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii m-a denigrat și m-a pus în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată.

Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun”, a spus Maria Ilioiu pe rețelele sociale.

Ispita a ajuns la spital, i s-au făcut spălături stomacale și acum trebuie să se refacă și din punct de vedere psihic.

Într-un interviu acordat Fanatik, Andrei, iubitul Mariei, a explicat ce s-a întâmplat:

„Ea trebuia să plece cu mine vineri din București. Toată săptămâna mi-a zis ba că merge cu mine, ba că nu se simte bine și nu merge. Fiind cu un grup mai mare, a trebuit să plec chiar și fără ea. Sâmbătă dimineața m-au întrebat prietenii mei dacă am văzut ce a postat Maria. Atunci am sunat-o instant, dar parcă nu era ea. Vorbeam cu o umbră, cu un ecou. Am intrat în panică, am trimis Salvarea, le-am dat toate codurile ca să intre peste ea în bloc și au găsit-o așa cum au găsit-o.

Am mers la spital, ea deja era intubată, îi făcuseră spălături stomacale. Când urma să o iau acasă, doctorii mi-au spus că gestul ei a fost foarte grav și că va trebui să se reechilibreze emoțional într-un cadru corespunzător. În acest sens, a fost internată la Obregia și am înțeles că până miercuri, joi, va sta oricum.

Bănuiesc că în momentul ăsta este cea mai bună soluție pentru ea. Acasă a mai stat și nu am reușit nici eu să o ajut, nici familia ei.

Am vorbit ieri cu ea, am stat în jur de o oră. Nu era aptă pentru discuții, mai mult îngâna decât vorbea, părea foarte obosită. Era sedată. Dar am stat de vorbă cu ea, se liniștise, era cât de cât mai ok. Este stabilă, zic eu, în locul în care trebuie ca să se poată reechilibra. Mai departe vom vedea ce e de făcut.

A fost un gest nesăbuit, un gest total deplasat. Există foarte multe moduri de a repara absolut orice problemă, mai ales de genul acesta. Dar gestul ei a fost înainte de toate un gest de extenuare, vizavi de toate mizeriile cu care s-a confruntat în ultima vreme.

Gradul ei de extenuare a fost unul insuportabil. Problemele ei cu procesele pe care le are cu acea clinica estetică, cu oamenii care au desfigurat-o. Ea se judecă de foarte mulți ani, fără prea mulți sorți de izbândă. Ăsta e sistemul juridic din România, unul extrem de lacunar. Ăsta ar fi unul dintre factorii declanșatori. Al doilea ar fi mizeria asta de emisiune la care a fost și din care a ieșit cum a ieșit, bănuiesc din cauza echipei de producție.

Pe ea publicul a votat-o să revină. A cerut în număr covârșitor să se reîntoarcă. Mă gândesc că echipa de producție nu a avut încotro și a trebuit să o contracteze din nou. Dar au mers pe ideea lasă că îți arătăm noi ție.

Și asta pentru că ea a vorbit înainte să fie ofertată, foarte deplasat despre sezonul trecut în care ea a participat. A vorbit într-un mod critic la adresa emisiunii și acum, bănuiesc că producătorii s-au simțit lezați de comentariile ei și au simțit nevoia să-i plătească cu aceeași monedă cumva”.