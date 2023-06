Ministrul Muncii, emoționat ”poate mult și foarte mult” după întâlnirea cu profesorii: ”Discuția nu s-a axat pe grevă”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a făcut câteva declarații bizare miercuri, 7 iunie, după o discuție pe care a avut-o cu profesori de la Colegiul Național "I.L. Caragiale" București.

Printre altele, șeful unuia dintre ministerele care ar trebui să fie implicate în soluționarea crizei din învățământ a făcut, la ieșirea de la întâlnire, afirmații precum ”Nu am cerut nimic, nu mi-au cerut nimic”, ”Discuția nu s-a axat pe grevă”, ”A fost o discuție extrem de constructivă care pe mine m-a și emoționat poate mult și foarte mult”, ”Eu chiar le mulțumesc domnilor profesori că am retrăit emoția de elev” sau ”Nu sunt concluzii”.

”Am regăsit şi am găsit aici o o emoţie constructivă despre cum să facem pentru ţara noastră şi pentru copiii noştri, pentru viitor. Şi cred că despre asta este esenţa discuţiei pe care trebuie să o purtăm cu cadrele didactice, şi nu despre salarizare neapărat”, a spus ministrul Muncii, după întâlnirea cu profesorii de la I. L Caragiale.

Despre legea salarizării, Marius Budăi a afirmat:

”Noi am scris în Nota de Fundamentare, le-am explicat profesorilor de ce în Nota de Fundamentare am scris principiul de la care plecăm în construcţia noii grile. Nu voi discuta neapărat pe închiderea altor grile până nu voi termina discuţia cu educaţia, pentru că asta este decizia coaliţiei şi principiul de la care plecăm în construirea grilei de salarizare este plecarea de la salariul mediu brut aflat în plată pentru debutant”. Întrebat când va fi finalizată legea salarizării, ministrul a arătat că ”până pe data de 15 iunie are termen de la coaliţie să finalizeze draftul legii, asttel încât în perioada 15 iulie-1 septembrie să continue discuţiile cu sindicatele, ca la 1 septembrie propunerea legislativă să treacă de Guvern şi să fie depusă în Parlament.

”Până acum nicio sarcină primită de la coaliţie nu am ratat-o”, a completat Budăi.