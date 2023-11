Cum aleg românii o mașină: "Când strângi ban pe ban 5-6 ani nu te mulțumește orice"

Părerile românilor sunt împărțite când vine vorba de achiziția unei mașini. Unii preferă autoturismele noi, în ciuda prețurilor mari, alții optează pentru cele la mâna a doua.

Opiniile sunt diferite și în ceea ce privește marca mașinii. Sunt șoferi care preferă modelul autohton, în timp ce alții nici nu vor să audă.

Un șofer a lansat în mediul online o discuție pe această temă pornind de la observația că deși este în topul vânzărilor din Europa, Dacia este detestată de mulți români.

"De ce urăsc românii Dacia când este peste tot in Europa?"

"Văd des Sandero și îmi tresaltă inima crezând că este roman și spre tristețea mea nu este.

Să cumperi o mașină ieftină pentru 5 ani de zile care costă cât un laptop, un computer bun de gaming + periferice de calitate și care te duce în siguranță de la punctul A la punctul B fără să aibă nevoie că parcul îmbătrânit de 20 de ani care are nevoie de punctul C adică mecanic.

Ba că ruginește, ba că găsești în Vitan și la samsari VW Passat la același preț, ba că nu are confort, că nu are nu știu ce chestie scumpă, motorul nu este bun, vopseaua nu are o culoare frumoasă, ce nu are un Sandero Stepway condus de un european care își permite să cumpere din Germania la 50 de km un Mercedes, BMW, Passat la mâna a două.

De unde ura asta împotriva reînnoirii parcului auto? Să fie istoria Daciei din 1965 până acum, nevoia de opulența în fața vecinului care are o camera în plus la bloc, poate manopera este mai ieftină în România la mecanici?

Nu înțeleg veninul care se varsă când lumea vede Dacia, pe orice român întrebi îți spune nu Dacia, un SH îți oferă mult mai mult. Dar de ce europeanul nu cumpără mașina SH a românului?", a scris acesta pe Reddit.

"Dacia este mult mai scumpă pentru români decât pentru străini"

În comentarii, părerile sunt împărțite și argumentate.

"Hai să o luăm altfel. Raportat la venituri, Dacia este mult mai scumpă pentru români decât pentru străini. Străinul cu salariu de 4000 de euro pune 3 salarii de-o parte și își ia Logan. Romanul cu 3-4000 de lei, poată să facă foamea un an întreg și tot nu se atinge de Logan cu banii jos. Când strângi ban pe ban 5-6 ani pt o mașină, nu te mulțumește orice.

Cu banii de o Dacia bine dotată (că nu îți imagina că străinii le cumpără chele), nu cumperi neapărat un hârb. Poți cumpără o mașină cu 3-4 ani vechime, în stare f bună, net superioară dpdv calitativ, confort, siguranță modelului autohton.

PS: nu susțin că este neapărat bun acest comportament de cumpărare, dar încerc să argumentez că are o justificare, răspunzând la “de ce”."

"Ai mei au luat una. Foarte bună pentru prețul respectiv. Are 4 ani și ceva cred, fără probleme. Îngrijită, revizii la timp, au zis că sunt mulțumiți."

"De ce nu-și luau toți românii Allview? Era ieftin, sunai și dădeai mesaje când aveai nevoie.

Nu e neapărat opulență de vină. Adică e și ea, da' aia e valabilă la orice, nu numai la mașină (haine, ceasuri, bijuterii, telefoane, etc).

Și nu e nici ura față de Dacie, ci, mai degrabă, câteva sechele. În trecut, nu era neapărat o mașină de încredere și cred că mulți au rămas cu ideea asta.

Și mai e și preferință/confortul/dotările. Fiecare cu ce preferă.

Dacă aveau așa ura pe Dacie, nu cred că era Dacia cea mai vândută mașină în România.

> Dar de ce europeanul nu cumpără mășînă SH a romanului?

Cumpără și europenii SH, doar că acolo sunt mai mulți care au bani să le ia direct noi."

"Pentru români e un atu, un simbol al aparenței"

"Pt că străinii gândesc în funcționalitate, românii în statut sau în cum ești văzut. Pentru restul Europei, mașina e o unealtă, pentru români e un atu, un simbol al aparenței."

"Dacia e cea mai vândută mașină din Ro, totuși.

Pentru că străinii gândesc în funcționalitate

Eu cred că străinii dau, în medie, mult mai mulți bani pe o mașină decât românii. E plin de mașini scumpe în Vestul Europei. Nu cred că da cineva 50k+ eur pe o mașină pentru funcționalitate."

"M-am gândit la siguranță"

"Pe lângă motivele ce alții le scriu, mai este vorba și de siguranță, să fim serios, la prețul ei, Dacia nu e cine știe ce în materie de siguranță (am doi prieteni care au murit în Dacia Logan, accidente diferite, deci să nu va văd cu reply-uri).

Tot mai sigur e un Passat sau altceva second hand decât un Logan. Dacă ești neamț sau spaniol îți place Dacia, e ieftină și ai autostrăzi, dar așa.....

Da-mi mie Dacia că până la ai mei părinți aflați la 350 km distanță de București întâlnesc cel puțin 3 babe amețite, 2 câini vagabonzi, 4 căruțe nesemnalizate, cine mai știe câți șoferi neatenți, beți, mai nou și drogați.....

Și cu "asta ți-a fost soarta" și că "nu e chiar așa de rău să stai în scaun cu roțile toată viață" că ai făcut accident NO THANK YOU."

"Cel mai pertinent comentariu! Când mi-am cumpărat mașina (nouă) mi-ar fi convenit Dacia că ieșeam mult mai ieftin cu orice versiune, logan, sandero. Dar apoi m-am gândit la siguranță, și văzând pe la știri că majoritatea accidentelor mortale implicau dacii (pasagerii daciilor decedând pe loc de cele mai multe ori și chiar nevinovați) am zis: nu mersi. Dacă am un accident grav, prefer o mașină care măcar să ma apere și să scap cu cel mult o invaliditate, și nu o cutie de conserve."

"Mergi 200km cu un Sandero și apoi cu un Passat vechi de 10 ani și spune-mi după aia ce-ai preferă.

Pentru străini Sandero e ieftină, nu e un efort financiar imens și bună, proastă oricum o schimbă după 2-3 an. Pentru Români însă e o investiție de lungă durata și preferă ceva de calitate.

Afară mâna de lucru e scumpă și nu e rentabil să ai o mașină veche care necesită reparatii, la noi mâna de lucru e mai ieftină așa că românii preferă down time-ul cu eventualele reparații în favoarea confortului și siguranței."

"Din cauza nesiguranței drumurilor"

"O să vin eu cu o părere nepopulară- din cauza nesiguranței drumurilor. Acum o săptămână pe drumurile patriei, mă depășește un seria 7 cu 120-130 la ora, linie discontinuă dar diferență de nivel în față, nu se vedea că vine un Logan. M-a depășit pe mine și încă 2 mașini și s-a repliat la câțiva m de mașină care venea din sens opus, frâne de ambele părți. Întrebare mea e: cum ieșeau pasagerii din cele 2 mașini după accident? Înțeleg perfect ideea de a cumpăra o mașină nouă mai ieftină, de a stă fără griji 5 ani, dar cum facem cu siguranța? Scuză că mergi regulamentar și nu ți se întâmplă ție, pur și simplu nu funcționează în România momentan, în străinătate e plauzibil. Așa că, în momentul în care cumperi o Dacie în România, stelele NCAP valorează mai mult că în Germania când ai un copil în scaun, sau vrei un 10% în plus în șanse de supraviețuire la impactul cu seria 7."

"Cel mai bine încearcă să conduci câteva mașini printre care și dacia. Și apoi să ne spui ce alegi. Plus de asta feriți-va de service-ul dacia; dacă ai o problema minoră în perioada de garanție vei fi programat peste o luna. Dar dacă alegi să o repari pe banii tăi vei fi programat în câteva zile."

"În vest nu se moare pe capete în accidente rutiere"

"De ce urăsc românii Dacia când este peste tot în Europa?

Pragmatic, pentru că nu-i sigură. Și pentru că a devenit cam prea scumpă pentru ce oferă.

Dacă tu ești în acel Sandero, nou, cu 10 KM în bord și te ia un Tuareg, A5, A6, X5, Seria 5 etc (nu mai zic de cele mai mari), toate producție 2007, ai șanse extrem de mari să mori. El nu.

Partea a două e că lista de mai sus de mașini din 2007 are niște dotări la care un Sandero nici nu visează.

Problema mai e că românii sunt obsedați de mașini și Sandero/Logan sunt mașini "de săraci""

"Pentru că în vest nu se moare pe capete în accidente rutiere.

Noi având infrastructură pe care o avem, suntem "obligați" să avem mașini mai sigure, iar Dacia la capitolul asta stă în ultimul hal.

Străinii încă nu se fac carne de mici în Logan pentru că repet, au infrastructură, nu mor pe capete în accidente rutiere.

La noi unde frecvența accidentelor este deosebit de mare, dacă intră unu în ține și tu ești în logan, dumnezeu cu milă.

Vorbisem la un moment dat cu un pompier care mi-a spus că la câte accidente cu Logan a asistat, trebuie să fii tâmpit să ai copil mic în românia și să-ți cumperi Logan.

Deci un pompier, om care ajunge acolo în cazurile astea mi-a spus acest lucru și compatrioții îmi dau în continuare cu hate când zic că loganu e o mizerie, mai ales când ai copil mic în familie."