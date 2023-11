O maşină care circula cu viteză a explodat violent, miercuri, pe podul ce leagă statul New York de Ontario, la Cascada Niagara, ucigând două persoane aflate în vehicul şi declanşând o alertă de securitate care a dus la închiderea a patru puncte de trecere a frontierei americano-canadiene şi a aeroportului internaţional Buffalo din New York. Câteva ore mai târziu, autorităţile federale şi ale statului New York au declarat că anchetatorii nu au găsit nicio dovadă a unui act de terorism.

"În acest moment, nu există niciun indiciu al unui atac terorist" sau al unei ameninţări la adresa publicului larg, a declarat miercuri seară guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul.

Comentariile ei au fost reluate de oficiali federali şi locali din cadrul forţelor de ordine în cadrul unei conferinţe de presă separate.

FBI a anunţat miercuri seara că şi-a încheiat ancheta. "O cercetare la faţa locului nu a dezvăluit niciun material exploziv şi nu a fost identificată nicio legătură cu terorismul", a precizat FBI într-o postare pe X.

Înregistrarea video a accidentului, surprinsă de o cameră de supraveghere şi postată pe X de agenţia vamală americană, Customs and Border Protection (CBP), arată cum maşina se deplasează dinspre partea americană cu viteză mare, apoi loveşte un obiect şi zboară în aer înainte de a se prăbuşi la sol şi de a exploda, totul fiind mistuit de flăcări.

Footage from CCTV Cameras showing the Explosion of a Car at “Rainbow Bridge” Custom’s Checkpoint in Niagara Falls on the Border between Canada and the United States after the Vehicle can be seen Striking a Curb and going Airborne; the Incident was initially believed to have… pic.twitter.com/OirbU4M8JY