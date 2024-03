Cum s-a schimbat viața unui bucureștean care a renunțat de doi ani la mașină: "Vă recomand"

Traficul aglomerat reprezintă o problemă de care se plâng toți șoferii care locuiesc în orașele mari, în timp ce pentru cei din Capitală a devenit o adevărată provocare.

Nu sunt puțini cei cărora le trece prin cap să renunțe la mașină, iar unii își duc planul până la capăt. Este cazul unui tânăr care a anunțat în 2022 că urmează să facă acest pas.

"250-300 de euro/lună economie"

"Am permis și mașină de la 18 ani, am schimbat mai multe mașini, în momentul acesta am o mașină din 2016, benzină, întreținută doar la reprezentanță, asigurare cu decontare directă, loc de parcare privat (casco nu am mai făcut anul ăsta).

O folosesc ocazional, metroul este extrem de aproape - < 100m (a fost unul din motivele pentru care am luat apartamentul) dar parcă am o reținere în a renunța complet la mașina personală."

Ca dezavantaj, acesta a menționat "mobilitate redusă în afară Bucureștiului (cu excepția rutelor București - Constanța și București - Brașov unde am folosit trenul și chiar e mișto și comod)"

A menționat, în schimb, mai multe avantaje.

"Te miști mai mult pe jos, indiferent cât de plimbăreț ești, dacă e o zi ploioasă și mașina e în fața blocului, o să te sui în ea (eu cel puțin cu siguranță). 250-300eur/lună economie (asta fără să includ benzină).

Scapi de un stres (mergi cu mașina la revizie, mergi cu ea la schimbat anvelopele, mergi cu ea să o repari că te-a lovit cineva, etc) - mi se pare foarte mult timp investit (și stres).

E o perioadă bună de vândut mașina, piața este sus, dacă nu urmează să achiziționezi o mașină în următorii 2-3 ani, e posibil că piață să își revină la normal și prețurile să mai scadă (nu în absolut, ci raportat la puterea de cumpărare).

Cum văd eu toată schimbarea asta?

Pentru plimbări scurte (< 2km) - mers pe jos, pentru chestii medii 2-6km - trotinetă, metrou, scooter (blinky sau propriu), mașini de închiriat (spark) și evident când trebuie - bolt, uber.", a scris acesta în 2022.

"Mult mai liniștită viața când nu te mai enervezi în trafic"

Zilele trecute, bărbatul a revenit cu o nouă postare în care a anunțat cum i s-a schimbat viața de atunci.

"Undeva prin august 2022 am renunțat complet la mașină (am mai condus de atunci, dar nu am mai avut mașină proprie).

Am revenit cu update-ul, nu mi-a scăzut calitatea vieții, nu am avut nici măcar o singură dată "o urgență" care să necesite mai mult de un uber/trotinetă/transport în comun.

Mult mai liniștită viața când nu te mai enervezi în trafic, când nu te mai stresezi că poate ai parcat prost sau pe locul cuiva și te sună, când nu mai depinzi psihic de mașină. Va recomand."

Cât de mult s-au simțit economiile la bani?

Unii dintre cei care au comentat au avut diferite curiozități.

"Cât de mult s-au simțit economiile la bani? I-ai investit în ceva?", a vrut cineva să afle.

"Eu zic că s-au simțit, dar cel mai mult s-a simțit lipsa timpului pierdut cu: schimbat cauciucuri, spălat mașină, frecat mașină, mers la service, revizie, fă RCA, stai să faci ITP, toate chestiile astea mici mănâncă o tonă de timp împreună.

Cât despre investiții: RE și bursă", a precizat autorul postării.

În comentarii, și alții au relatat că au făcut aceeași schimbare.

"Pot să confirm. Locuiesc în București de 10 ani. Am permis, dar mi-am vândut mașina (oricum era o Dacia 1310, vai mama ei, îi murea motorul în trafic CONSTANT) când am venit la facultate, deci nu am avut niciodată mașină în București.

Cred că pot numără pe degetele de la o singură mână toate situațiile din acești 10 ani când chiar m-ar fi ajutat o mașină".

