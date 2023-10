Câți bani câștiga Matthew Perry pentru fiecare episod din ”Friends” și câte milioane de dolari a cheltuit pe dependența de alcool

Actorul Matthew Perry, în vârstă de 54 de ani, care l-a interpretat pe personajul Chandler Bing din sitcomul de succes "Friends", a fost găsit mort în locuinţa sa din Los Angeles, a informat sâmbătă presa americană, transmite AFP.

Potrivit Los Angeles Times, actorul a fost găsit mort în cada de baie.Nu a fost găsit niciun indiciu care să sugereze un act criminal, potrivit unor surse anonime citate de acelaşi ziar şi de tabloidul TMZ, primul care a anunţat decesul.

Matthew Perry a devenit cunoscut datorită personajului Chandler din serialul TV de mare succes "Friends", difuzat timp de 10 sezoane între 1994 şi 2004 şi în care a jucat alături de Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc şi Lisa Kudrow, relatează Reuters.

Acest serial i-a transformat în celebrităţi de talie mondială pe toţi cei şase protagonişti, care au interpretat în "Friends" un grup de şase tineri adulţi care îşi petreceau timpul liber în apartamentele lor şi în "Central Perk", o cafenea fictivă din Manhattan.

"Friends" a fost, pentru o perioadă, cel mai vizionat program TV din Statele Unite difuzat în prime-time, iar fiecare actor principal încasa un salariu de 1 milion de dolari pe episod în perioada de apogeu a popularităţii acestui serial.

Departe de privirile publicului s-a aflat lupta prelungită a lui Matthew Perry cu dependenţa de medicamente prescrise şi de alcool, pe care starul american a detaliat-o în memoriile sale din 2022, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

"Bună, mă numesc Matthew, deşi poate mă cunoaşteţi sub alt nume. Prietenii îmi spun Matty. Şi ar trebui să fiu mort", scria actorul american în prefaţa cărţii sale.

Într-un interviu acordat pentru The New York Times şi publicat în octombrie 2022, Matthew Perry dezvăluia că nu mai consumase alcool şi medicamente prescrise de 18 luni: "Am cheltuit probabil vreo 9 milioane de dolari încercând să îmi înving dependenţa".

În volumul lui de memorii, Matthew Perry a dezvăluit că a fost condus la o clinică de dezintoxicare imediat după ce a filmat episodul din "Friends" în care personajele Chandler şi Monica s-au căsătorit.

