Jeremy Clarkson, din nou pe micile ecrane - cand va fi prima emisiune

Fanii lui Jeremy Clarkson - concediat in urma cu trei luni de BBC dupa o disputa cu un producator Top Gear - pot resufla usurati. Idolul lor revine la TV in emisiunea "TFI Friday", vineri, 12 iunie.

Vestea a fost data chiar de gazda emisiunii de pe Channel 4, Chris Evans, pe o retea sociala, informeaza ContactMusic.

Evans, invitat in numeroase randuri in emisiunea Top Gear, daduse de inteles, anterior, ca va face un film Top Gear. BBC a negat vreo implicare. Despre proiect nu se stiu prea multe in afara faptului ca l-ar putea avea in distributie pe Clarkson. Evans a declarat doar ca producatoare este o companie independenta.

In emisiunea de vineri, anuntata si de Clarkson pe retelele sociale, fostul prezentator Top Gear este invitat special, alaturi de Liam Gallagher, Roger Daltrey, Ian Broudie si Zak Starkey, fapt confirmat deja luni.

Cat despre emisiunea Top Gear de la BBC, nimeni nu stie deocamdata ce viitor va avea, in afara de faptul ca va fi reluata de BBC anul viitor. Richard Hammond si James May ar putea sau nu sa fie prezentatori. Celor doi li s-a oferit suma de 4,6 milioane de dolari pentru a semna din nou cu postul de televiziune, dupa ce ambilor le-a expirat contractul.

BBC, oferta fabuloasa pentru Hammond si May de a continua Top Gear fara Clarkson

Si Netflix, ITV si Sky vor sa semneze contracte cu echipa completa Top Gear, inclusiv cu producatorul executiv Andy Wilman, plecat si el de la BBC.

Ads