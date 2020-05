Mesaj pentru companiile care uita sa-si achite facturile: Plata tarzie nu este inteligenta. Este iresponsabila

Ziare.

Conform barometrului de incredere Edelman din martie 2020, 90% din consumatori au raspuns ca atat companiile, cat si marcile trebuie sa contribuie la protectia bunastarii financiare a angajatilor si a furnizorilor.Consumatorii inteleg ca, daca nu se intampla asa, companiile vor da un semnal negativ atat pentru PR, dar si pentru vanzari. De asemenea, companiile pot avea dificultati sa angajeze sau sa pastreze talentele si clientii.Astazi, companiile din "Fortune Global 500" cheltuiesc in jur de 20 de miliarde de dolari pe an pentru activitati de CSR.Cercetarile au aratat ca diverse forme de stimulente pro-sociale (prin care angajatii nu sunt recompensati cu bani, ci firma se implica, in numele lor, intr-un anumite proiecte in beneficiul societatii) cresc, intr-adevar, productivitatea atat in ce priveste sarcinile simple, cat si pe cele complexe. Astfel de actiuni ajuta la cresterea retentiei si chiar reducerea cererii salariale cu angajatii.In conditiile in care toata lumea incearca sa ajute in criza pandemiei COVID-19, acest lucru este asteptat de catre angajati acum, mai mult decat alta data.Si, totusi, auzim de la membrii nostri din intreaga lume ca. Plata intarziata ajunge sa fie practicata chiar si de companiile fara probleme de numerar, doar pentru a-si imbunatati, fals, raportarile de lichiditate.Este in contradictie cu politica lor de CSR. Agentiile sunt "de facto" solicitate sa actioneze ca niste banci chiar si pentru clientii mai mari. Aceste companii solicita agentiilor sa accepte termene de plata mai lungi sau conditioneaza conditiile contractuale de plata.Acest fapt produce consecintele nedorite in randul agentiilor care, la randul lor, lupta pentru a face fata salariilor (care reprezinta deseori chiar si 75% din totalul costurilor).Apoi, trebuie sa intarzie sa plateasca freelancerii si furnizorii (care au fost angajati sa lucreze direct pentru acesti clienti). Acestia din urma fiind adesea artisti, fotografi, ilustratori etc. Fee-urile pe care acestia le percep pentru servicii sunt, de fapt, salariile lor. Si din aceste salarii isi platesc chiria si costurile vietii de zi cu zi.Cercetarile arata ca, daca angajatii ajung sa considere ca angajatorul lor se foloseste de CSR doar pentru PR si pentru imagine, acestia vor reactiona negativ si vor fi mai putin implicati in rezolvarea sarcinilor.Cu alte cuvinte, initiativele care nu vor aduce beneficii societatii se pot intoarce impotriva companiei, daca angajatii, colaboratorii sau clientii vor crede ca nu sunt facute cu buna credinta.Asociatiile de agentii mentionate mai jos, din intreaga lume, s-au reunit pentru a cere clientiilor sa discute si sa gaseasca un acord comun privind conditiile si termenele de plata prin care sa construiasca o relatie pozitiva si benefica reciproc.Impreuna putem sustine sectorul si pe cei care se bazeaza pe industria noastra.● Alianza por Valor Estrategico de las Marcas (AVE) - Mexic● Asociatia agentiilor de publicitate acreditate din Hong Kong (HK4As) - Hong Kong● Asociatia agentilor de publicitate acreditate (4As) - Malaezia● Asociatia agentiilor de publicitate americane (4A) - Statele Unite ale Americii● Asociatia braziliana a agentiilor de publicitate (ABAP) - Brazilia● Consiliul pentru Comunicarea Comerciala - Noua Zeelanda● Consiliul Agentiilor de Comunicare - Australia● Asociatia Europeana a Agentiilor de Comunicare (EACA) - Europa● Institutul Agentiilor de Comunicare (ICA) - Canada● Institutul practicienilor in publicitate (IPA) - Marea Britanie● Uniunea Columbiana de Companii Publicitare (UCEP) - ColumbiaVoxComm este noua voce globala pentru agentii, promovand valoarea pe care agentiile o aduc clientilor lor ca "turbo-impulsuri" pentru crestere.Credem in puterea creativitatii comerciale sub toate formele sale - prin strategie, idei, continut si media - ca o parghie dovedita de crestere, pe care deseori,companiile/advertiserii o neglijeaza.Credem in creativitate ca esenta in analiza datelor si utilizarea noilor tehnologii, nu ca o gandire ulterioara analizei datelor. Agentiile si clientii ar trebui sa fie deschisi spre creativitate, nu sa se departeze de ea.Credem ca agentiile sunt parteneri de afaceri indispensabili, care aduc o perspectiva externa, o intelegere cross-categorii capabila sa genereze idei noi pentru clientii lor.Credem in parteneriat, in noi modele de agentii, in construirea unui mediu in care agentiile pot prospera, iar clientii pot beneficia de avantajele unice pe care le aduc agentiile.Suntem in cautarea unor modalitati mai bune de a contracta si compensa tipul de valoare adaugata si serviciile bazate pe talent pe care agentiile le ofera si vom lucra cu agentiile si cu clientii pentru a le identifica si a le promova.Vom promova bunele practici si vom vorbi deschis despre practicile proaste, despre comportamentele care distrug valoarea si care duc la pierderea increderii in industria de marketing si comunicare.Vom face acest lucru impreuna, ca parteneriat global, impartasind resursele noastre si cele mai bune idei, deoarece provocarile pentru agentii sunt aceleasi peste tot, in fiecare piata si regiune, atat in businessurile locale cat si in cele internationale.Pentru informatii suplimentare despre VoxComm, va rugam sa contactati UAPR - Uniunea Agentiilor de Publicitate din Romania.este asociatia profesionala care reuneste cele mai importante agentii de publicitate si media din industrie. Fondata in 2000, UAPR urmareste apararea intereselor agentiilor de publicitate, dezvoltarea si profesionalizarea industriei si promovarea unor standarde profesionale de referinta.UAPR reprezinta o sursa de educatie pentru profesionistii din industrie si urmareste promovarea unor standarde profesionale care sa fie acceptate si asumate de cei 38 de membri ai sai, pentru a asigura astfel calitatea serviciilor oferite clientilor. In acest sens, asociatia sustine adoptarea unor Ghiduri de Bune Practici in industrie.Obiectivul UAPR este acela de a creste transparenta si standardele in comunicare, de a mari capacitatea de auto-reglementare a industriei si de a pune Romania pe harta internationala prin deschiderea catre colaborari cu alte tari. UAPR este membra a Asociatiei Europene a Agentiilor de Comunicare (EACA).