Ionut Cristache, scos din prime-time de TVR. La ce ora a fost mutata emisiunea "Romania 9"

In noua grila de programe a TVR , talk-show-ul a fost mutat la ora 17.00, imediat dupa emisiunile despre minoritati, potrivit paginademedia.ro. Potrivit sursei citate, in grila TVR 1 aprobata de Comitetul Director in urma cu cateva zile, Romania 9 va fi difuzata de postul public de la ora 17.00.In noua grila, Ionut Cristache va fi pe post intre orele 17.00 si 18.00, de luni pana joi. Ionut Cristache este plasat imediat dupa emisiunile despre minoritati (Emisiunea in limba Maghiara luni si marti, Convieturi - miercuri si Akzente - joia).Noua grila de programe va fi lansata pe 21 iunie.Ionut Cristache, realizatorul emisiunii "Romania 9" de la TVR 1, s-a aflat in mijlocul unui scandal dupa ce s-a alfat ce salariu exorbitant a incasat realizatorul , 5.650 de euro lunar plus bonusuri in anul 2018.