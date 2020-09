TVR: Suma trecuta in precedenta declaratie de avere a lui Mircea Radu - o eroare omeneasca, neintentionata

"Pe scurt, suma trecuta in precedenta declaratie de avere a fost gresita. A fost o eroare omeneasca, neintentionata si reparata in termen legal. Atat si nimic mai mult. Pentru cei interesati pe larg de subiect, exista site-ul Secretariatului General al Guvernului, unde e scris in clar ca rectificarea declaratiei de avere si/ sau a declaratiei de interese poate fi initiata si de catre angajatii care au obligatia depunerii acestora in termen de 40 de zile de la depunerea initiala (pagina 10, cap. 5.11, punctul 5)", arata TVR intr-un comunicat de presa Precizarea vine dupa ce, cu o zi in urma, MediaSind TVR a cerut conducerii Televiziunii publice "demiterea de urgenta" a lui Mircea Radu din toate functiile detinute in cadrul institutiei, ca urmare a inadvertentelor din declaratia sa de avere."Actiunile acestui sindicat nereprezentativ, MediaSind, pot fi calificate drept grave si periculoase, iar Televiziunea publica are dreptul, dar si obligatia sa ceara in instanta incetarea acestor abuzuri si corectarea nedreptatilor si a prejudiciilor aduse SRTv", se mai precizeaza in comunicatul TVR.Mircea Radu si-a corectat declaratia de avereMircea Radu, sef al comunicarii in TVR si consilier al PDG-ului Doina Gradea, a castigat in 2019 de la TVR 23.000 de euro. Asta arata declaratia de avere a lui Mircea Radu, rectificata dupa ce initial au fost declarate venituri de 13.000 de euro, arata paginademedia.ro.Potrivit sursei citate, vedeta TV si-a rectificat declaratia de avere depusa initial in luna iulie. Problemele din document au fost semnalate de Sindicatul MediaSind, la finalul lunii august, dupa o sedinta a Consiliului de Administratie. Sefa TVR a recunoscut, in respectiva sedinta, ca prezentatorul TV a primit mai multi bani pentru cele opt editii ale emisiunii Down The Road, decat sumele notate in declaratia de avere.Atunci, arata paginademedia.ro, mai multi membri din Consiliul de Administratie ar fi cerut lamuriri sefei TVR despre felul in care a primit Mirea Radu suma respectiva. Doina Gradea ar fi raspuns, dupa cum sustin cei din sindicat, astfel: Pentru ca asa a dorit managementul.