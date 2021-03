Ce se intampla in acest an cu Programul Rabla. Tanczos Barna: "Cautam resurse daca putem sa extindem programul"

"Mergem cel putin cu sumele de anul trecut cel putin cu bugetul de anul trecut si cu numarul de autoturisme de anul trecut. Cautam resurse daca putem sa extindem programul. Trebuie sa venim si in sprijinul autoritatilor publice locale cu mijloace de transport in comun electrice", a declarat ministrul Mediului, miercuri seara, la TVR, referindu-se la Programul Rabla.Tanczos Barna a vorbit si despre Programul Rabla pentru electrocasnice , catalogand drept "o catastrofa" ceea ce s-a intamplat anul trecut cu acest program.Intrebat daca anul acesta va fi implementat acest program, ministrul a raspuns: "Cu siguranta. Anul trecut a fost o catastrofa din acest punct de vedere. A clacat sistemul informatic. A fost gestionat... era o catastrofa de program. Este un program dezvoltat mai demult, a ajuns sa fie implementat fara sa fie verificat, testat, nu s-a asteptat, probabil, nimeni la aceasta avalansa de solicitari si, la suprasolicitare, a cedat".Tanczos Barna a precizat ca acest program a fost verificat, "regandit" si ca Ministerul are sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ca programul va fi functional dupa ce va exista un buget alocat acestuia.