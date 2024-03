Lovitură pentru Neftlix și HBO. O nouă rețea de streaming intră în România cu un abonament mai ieftin

Megogo, o platformă ce oferă şi televiziune online şi catalog „la cerere” („video-on-demand”), intră pe piața rețelelor de streaming din România.

Conform paginademedia.ro, Megogo funcţionează din 2011 în 15 ţări din Europa de Est, Asia Centrală şi Caucazul de Sud.

Dacă la nivel internaţional platforma are mai multe planuri tarifare, în România are un singur plan, Optim TV, care costă 14,99 de lei, şi în care sunt incluse peste 100 de programe TV, dar şi o listă de filme. Astfel, Megogo va deveni cea mai ieftină platformă de streaming din țară, cu prețuri sub Netflix, HBO sau Showtime.

Platforma are şi opţiunea precum „catch-up” (înregistrarea emisiunilor), care permite urmărirea emisiunilor şi serialelor preferate în intervalul de timp dorit.

Megogo are deja peste 1.000 de filme şi desene animate de la studiouri de top în catalogul VOD: Warner Bros., Disney, Pixar, DC, Marvel, 20th Century Fox, Paramount şi altele. Printre acestea se numără noutăţi precum: “Aquaman and the Lost Kingdom”, “Mission: Impossible – Dead Reckoning”, “Avatar: The Way of Water”, “The Marvels”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “Elemental”, “Wonka”, “Killers of the Flower Moon”, etc. Şi, de asemenea, poveşti clasice precum: “Home Alone”, “The Lord of the Rings: The Return of the King”, “The Matrix”, seria “Harry Potter”, “Die Hard”, “Pirates of the Caribbean”, etc.

În secţiunea de filme există funcţii precum recomandări bazate pe vizionările anterioare, iar anumite titluri pot fi descărcate pe dispozitive pentru vizionare offline.