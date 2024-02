Motivul pentru care Mihai Găinușă merge la Asia Express cu Oana Paraschiv

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia.

Între cele nouă perechi care vor pleca în competiție este și cea formată din Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colegi la radio.

Acesta a explicat de ce a acceptat provocarea alături de colega sa.

“Dacă fiecare om e dator să planteze un pom, să înalțe o casă și sa facă un copil, înseamnă că deja am rămas cu ceva timp liber. Așa că, în Asia Express, vreau să văd ce pomi au ei si cum arată casele lor pe dinăuntru. Să fiu totuși atent cu copiii, că mi-ajung doi. O să fie un prilej să le arăt mai tinerelor generații, că noi, cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului. Pe Oana mă bazez mult la interacțiunile sociale și la atenția pentru detalii, câteva dintre defectele mele. Și am un atuu major: pe Drumul Zeilor sunt însoțit de o fată de preot. Mulțumesc pentru alegere și, cum spune thailandezul: vaya con Dios!”, a declarat Mihai Găinușă pentru Antena 1.

“Asia Express este show-ul din care nu am ratat nicio ediție, ca telespectatoare, și care de multe ori m-a făcut sa spun: eu n-as putea să fac asta vreodată. Ei bine, ce să vezi? Pusă în faţa acestei propuneri nu am putut să spun nu. Cred că este cea mai mare nebunie în care mă arunc și sper să ies învingătoare din această luptă cu mine, să trec peste toate fricile și angoasele pe care le are un om anxios ca mine”, a punctat și Oana Paraschiv.

Care sunt cele nouă perechi:

Anca Țurcașiu și actrița Andreea Samson

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv

Nicolai Tand și Sorin Brotnei

Andrei Ursu și Vlad Condurache

Ioana State și Mane Voicu

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea

Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vişănescu

Adi Nartea și actorul Cosmin Vîjeu

Victor Slav și iubita lui Selina