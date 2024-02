Șeful diplomației de la Varșovia l-a numit pe Putin ”paranoic”. Dictatorul rus afirmase că Polonia a provocat Al Doilea Război Mondial

Interviul lui Vladimir Putin luat de controversatul Tucker Carlson a provocat un răspuns din partea Ministerul polonez de Externe.

Șeful diplomației de la Varșovia, Radoslaw Sikorski, a comentat declarația dictatorului rus conform căreia polonezii „au jucat prea tare și l-au forțat pe Hitler să declanșeze al Doilea Război Mondial”.

Pe rețeaua de socializare X, ministrul Afacerilor Externe a remarcat că nu este prima dată când președintele Federației Ruse dă vina pe Polonia pentru începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

Sikorski a vorbit, de asemenea, despre afirmația lui Putin despre Ucraina, ca fiind „invenția lui Stalin”.

Ministrul a numit declarațiile lui Putin „justificări ale invaziei” și „paranoice”, cu care Polonia s-a obișnuit deja. Politicianul a subliniat că a fost șocat de atitudinea jurnalistului american.

Postarea șefului Ministerului polonez de Externe a stârnit comentarii. Unul dintre utilizatori, diplomatul Daniel Fried, l-a numit pe Tucker Carlson nu jurnalist, ci activist al MAGA (Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor). Un alt comentator, Jacek Gadzenowski, a întrebat cum va reacționa presa poloneză la cuvintele lui Putin.

