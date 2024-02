Motivul pentru care Petre Roman a părăsit-o pe Mioara Roman: "Într-un fel mi-am pierdut mințile!"

Mioara Roman s-a stins din viață, la căminul de bătrăni, de la Snagov, acolo unde locuia de câteva luni.

Ea a suferit un stop cardiac cu două luni înainte de a împlini 84 de ani. Șefă de promoție, jurnalist de radio, traducător, specialist în istoria și civilizația țărilor arab, Mioara Roman suferea de Parkinson și alte boli, drept pentru care a fost internată la azil, ca să beneficieze de asistență medicală permanentă.

Petre Roman, primul premier al României post-decembriste, și Mioara Roman au petrecut peste trei decenii împreună, traversând momente bune și momente grele. Cu toate acestea, în 2007, fostul premier a decis să pornească pe un drum separat. El a intrat atunci într-o o altă relație alături de o altă femeie.

De-a lungul timpului, Mioara Roman l-a condamnat pe fostul premier că a părăsit-o și că și-a refăcut viața cu Silvia Chifiriuc, o femeie mult mai tânără ca el.

Întrebat dacă a divorțat de Mioara Roman pentru Silvia Chifiriuc, Petre Roman a dezvăluit adevărul..

”Nu, dar pot spune că într-un fel mi-am pierdut mințile! M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia, nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele. Despre asta a fost vorba! În orice caz nu s-a pus problema să înlocuiesc pe cineva cu altcineva”, a afirmat Petre Roman în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai.

Cei doi și-au ținut secretă relația până în 2009, când, la doi ani după pronunțarea divorțului de Mioara Roman, Petre Roman se recăsătorea. Ceremonia a fost una discretă, și a avut loc la Snagov, pe proprietatea nașilor, Dana și Dinu Patriciu. Câteva luni mai târziu a apărut Petrus, băiețelul celor doi.