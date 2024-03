Mărturia vedetei tv care a pierdut trei sarcini: „O iei razna, nu te mai ridici din pat”

Mirela Vaida a stat de vorbă cu Teo Trandafir, în cadrul podcastului „Gând la Gând”, unde a vorbit despre viața ei personală și greutățile neobișnuite prin care a trecut.

Până să devină mamă, Mirela Vaida a pierdut trei sarcini, care au afectat-o enorm.

„Eu avusesem și niște probleme de sănătate, pentru care a fost nevoie de o intervenție. Plus că eu, neavând mașină pe vremea aia, mergeam cu troleul și stăteam foarte mult iarna în frig, așteptam să ajung la facultate, și cred că toate m-au adus în acel punct, care a fost foarte greu. Eu eram deja căsătorită cu soțul meu de 6 ani, se făcuse 2014 și tot rămâneam însărcinată, pierdusem 2 sarcini. Bunica la fel pățise, mama la fel și a trebuit să merg la multe investigații. Mă panicasem”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul podcastului realizat de Teo Trandafir.

Vedeta și-a adus aminte și despre momentele cumplite în care a pierdut cele 3 sarcini. Două dintre ele au avut loc chiar pe scenă, când aceasta avea în față un public numeros și când emoțiile erau la cote maxime.

„Eu aș putea să zic că am pierdut 3 sarcini, la una dintre ele eram în 8 săptămâni, totul bine, foarte fericită, până am ajuns la control unde mi-a zis că era doar un sac fără embrion în el, mi-a zis că eu mă voi umfla, voi fi ca o gravidă, dar nu am copil, asta se întâmplă la un milion de cazuri. Asta venea după ce pierdusem 2. O iei razna, plângi, nu te mai ridici din pat, slăbești, te simți vinovată față de soțul tău, spui că nu ești bună de nimic, după care te liniștești și mergi a Biserică și te rogi. Eu prima sarcină am pierdut-o pe scenă, în timp ce cântam, a doua oară s-a întâmplat tot pe scenă, la teatru”, a mai spus ea.