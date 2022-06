Sute de persoane au participat sâmbătă, 18 iunie, la mănăstirea Sfântul Mihail cu Cupole de Aur din centrul Kievului, la funeraliile unui tânăr militant ucrainean ucis în lupte în estul Ucrainei, tânăr care a fost o figură emblematică a mişcării pro-europene Maidan, informează AFP.

Roman Ratuşnîi a murit pe 9 iunie lângă Izium, în regiunea Harkov (Harkiv), unde forţele ucrainene luptă împotriva armatei ruse, care a invadat Ucraina pe 24 februarie.

Sâmbătă dimineaţa, patru soldaţi au dus sicriul defunctului, salutat de mulţime, în prezenţa a numeroşi militari. Sicriul a fost depus la intrarea în mănăstire, unde a avut loc o ceremonie funerară.

Sute de persoane au asistat în tăcere la ceremonie, unele ţinând în mâini flori, alţii cu un drapel ucrainean pe spate.

Mulţimea urmează să se adune la mijlocul zilei de sâmbătă în Piaţa Independenţei (Maidan Nezalejnosti) şi sicriul va fi coborât în groapă la cimitirul Baikove, în sudul Kievului, unde sunt înhumate numeroase personalităţi ucrainene.

⚡️On the Maidan in Kyiv, a farewell ceremony is being held for the Kyiv civil activist Roman Ratushnyi, who died in the combat zone. It is proposed to name one of the streets of Kyiv after him. pic.twitter.com/cXe6G6XfcJ