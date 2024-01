Monica Bîrlădeanu s-a pozat la spa, după ce s-a spus că e gravidă cu medicul Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care a fost confirmată de către celebra actriță, însă nu se afișează împreună pe rețelele sociale.

Cei doi au petrecut Revelionul în Italia, schiind pe pârtiile din Munții Dolomiți, de unde au postat câteva fotografii.

Vestea că Monica ar fi gravidă a fost lansată de Matilda Pascal Cojocărița, care ar fi dat-o de gol, în direct la Pro TV. Atunci când a fost întrebată de rezoluțiile pe care le are pentru 2024, actrița a dezvăluit că își dorește o „masă plină”.

Artista nu a confirmat dar nici nu a infirmat acest zvon, dar s-a pozat la spa, a doua zi, după ce informația a ajuns în presa din România. "Abia astăzi as putea să spun că a fost o zi de ski absolut perfectă. Soare, zapadă suficientă, pârtiile splendide, lume destul de puțină. Unde mai pui ca am terminat ziua in jacuzzi, afara, pe mega relaxare. Va puup tare!", a fost mesajul transmis de Monica.

Ads