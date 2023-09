Mii de ruși au sărbătorit, fără Putin, la un concert din Piața Roșie, un an de la anexarea celor patru regiuni ucrainene VIDEO

Mii de persoane s-au adunat vineri în emblematica Piaţă Roşie, la Moscova, pentru a sărbători un an de la anexarea revendicată de Rusia a patru regiuni în Ucraina - Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie -, într-o adevărată mare de steaguri ruseşti, distribuite participanţilor, relatează AFP.

O scenă era înconjurată de ecrane cu sloganul ”O singură naţiune, o singură familie, o singură Rusie”, titlul concertului.

Imediat sub acest slogan se putea citi ”Donbasul este Noua Rusie”, o evocare a planului de creare a unui teritoriu rus în sudul şi estul Ucrainei, denunţat de Kiev drept ”imperialism”.

A concert is being held in Moscow dedicated to Russia's annexation of the regions in Ukraine. @DiMagnaySky has the latest from Moscow.

La sfârşitul lui septembrie 2022, preşedintele rus Vladimir Putin a semnat documente prin care anexa regiunile ucrainene Doneţk şi Lugansk, în estul Ucrainei, şi Herson şi Zaporojie, în sud.

La scurt timp după aceea, el se exprima la un concert festiv, în Piaţa Roşie, şi le spunea locuitorilor acestor teritorii ”bine aţi venit acasă”.

”ÎNTOARCERE ÎN PATRIA ISTORICĂ”

Vladimir Putin aprecia atunci că aceste teritorii s-au ”întors în patria lor istorică”.

Aceste anexări au declanţat condamnări ferme ale Kievului şi susţinătorilor săi în Occident, care le-au denunţat drept ”ilegale”.

Data de 30 septembrie a fost decretată de către Vladimir Putin ”Ziua Reunificării”.

The concert on Red Square in Moscow in honor of the annexation of Ukrainian territories to Russia has already started, but the live broadcast is temporarily unavailable for some reason .....

🎥ostorozhno_novosti pic.twitter.com/SGZUHQwrNo