Tribunalul Lefortovo din Moscova a dispus miercuri închiderea temporară - timp de trei luni, din cauza ”încălcării cerinţelor sanitare şi epidemiologice în sectorul restauraţiei” - a clubului de noapte Mutabor, care a găzduit o petrecere cu codul vestimentar ”aproape nud” la care au luat parte celebrităţi, provocând un scandal în Rusia, o ţară în care un viraj conservator se intensifică după invazia Ucrainei, relatează AFP.

”Activităţile clubului de noapte Mutabor sunt suspendate timp de 90 de zile”, anunţă într-un comunicat tribunalul din cartierul moscovit Lefortovo.

Tribunalul invocă o ”încălcare a cerinţelor sanitare şi epidemiologice în sectorul restauraţiei”.

La sfârşitul lui decembrie, un scandal a izbucnit în Rusia după difuzarea pe reţele de socializare a unor înregistrări video în care personalităţi din industria spectacolului rus au apărut mai mult sau mai puţin dezbrăcate la o petrecere.

Kremlinul a refuzat să comenteze, însă Ministerul rus de Externe a îndemnat aceste persoane ”să conştientizeze profunzimea problemei” şi ”să se îmbunătăţească”, în contextul în care Războiul din Rusia a accentuat un viraj conservator în Rusia.

În urma acestei petreceri, mai mulţi participanţi, inclusiv organizatoarea - actriţa şi prezentatoarea Anastasia Ivleieva -, vedeta pop Philipp Kirkorov sau fiica mentorului politic al lui Vladimir Putin, Ksenia Sobciak, şi-au cerut scuze în mod public.

Alt particpant, cântăreţul Dima Bilan, a declarat că înţelege ”resentimentul poporului nostru, mai ales al bărbaţilor care ne apără pe linia frontului”.

Însă aceste spăşiri publice nu au fost de ajuns să potolească răzbunarea prezentatorului de televiziune Vladimir Soloviov - un influent propagandist al Kremlinului.

”Vreţi o a doua şansă? Aduce-ţi-le oamenilor noştri (din Ucraina) radiatoare şi drone”, a tunat el pe Telegram.

The rapper Vacio, who came to the scandalous "naked party" in Moscow in one sock, was summoned to the military recruitment office

The rapper's lawyers said that after Vasilyev served the first 15 days in a special detention center, he was taken to the military recruitment center… pic.twitter.com/7yKU9s02Cw