Cât de avantajoasă este pentru marile companii munca de acasă sau în sistem hibrid. Analiză la 4 ani de la debutul pandemiei

Pandemia din 2020 pare să fie o amintire îndepărtată, dar schimbările pe care izolarea le-a creat în societate continuă să producă efecte.

Una dintre cele mai vizibile schimbări este trendul de a lucra de acasă, ce a evoluat acum într-un mediu de lucru hibrid, deoarece companiile doresc ca angajaţii să lucreze la birou cel puţin o parte din timp, potrivit un ei analize realizată de analistul platformei eToro, Bogdan Maioreanu.

Potrivit sursei citate, multe dintre companiile "staruri ale pandemiei" care au ajutat sute de milioane de angajaţi să traverseze perioada de izolare şi au facilitat trecerea de la munca de la birou la munca de acasă s-au arătat surprinzător de reziliente, chiar dacă unele dintre cele care au strălucit în acea perioadă au ieşit din atenţia publicului în ultimii doi ani, pe măsură ce situaţia a revenit la normal.

"Am alcătuit un coş de 15 acţiuni ale firmelor care în timpul pandemiei au devenit campioanele mediului de 'muncă de acasă', cum ar fi companii de gaming, magazine de bricolaj şi producători de echipamente de fitness, platforme de comerţ electronic şi livrare la domiciliu, centre de date şi cloud computing, găzduire web şi videoconferinţe. Am inclus acţiuni precum Electronic Arts, Peloton şi Zoom, dar şi firme precum Domino's Pizza, Campbell Soup şi mari retaileri de bricolaj ca Lowe's şi Home Depot. La sfârşitul anului 2021, acest coş înregistra o creştere de 70% faţă de valoarea sa la 1 ianuarie 2020, depăşind indicele S&P 500 care a crescut cu doar 48%", spune analistul.

Ads

Însă, la patru ani de la începutul pandemiei din 2020, coşul de acţiuni "munca de acasă" prezintă o creştere globală de doar 47%, uşor sub performanţa indicelui S&P 500, care a crescut cu 57%.

"Motivele sunt complexe. Am avut favoriţi ai pandemiei, precum Peloton, care a atins maxime de 170 de dolari pe acţiune, dar care se tranzacţionează acum sub 5 dolari, şi Zoom, care s-a tranzacţionat cândva la peste 580 de dolari şi se tranzacţionează acum la doar 68 de dolari. Dar am avut şi companii care au reuşit să navigheze bine în perioada de scădere din 2022 şi să îşi menţină valoarea, precum Home Depot şi Lowe's, dar şi EA şi Godaddy, doar pentru a menţiona câteva", a menţionat analistul.

Un sondaj recent realizat pe 130 de directori executivi arată că 99% dintre aceştia văd în continuare beneficiile pozitive ale opţiunilor de lucru flexibil. Doar 5% au declarat că firmele lor se vor întoarce la birou cu normă întreagă în următorii doi ani.

Ads

În ceea ce priveşte companiile care practică munca hibridă, consensul pare să fie de două sau trei zile de lucru de acasă pentru 54% dintre respondenţi.

Dar lucrul hibrid sau de la distanţă are propriile provocări, comunicarea eficientă fiind una dintre acestea. Sondajul arată că Slack este acum cea mai populară platformă de comunicare (67%), urmată de Zoom (62%), suita Google (26%), Microsoft Teams (13%), e-mail (9%), Discord (5%), Whatsapp (5%), iar pe ultimul loc se află Skype, cu 4%. Când vine vorba de videoconferinţe, vedeta este unul dintre favoriţii din pandemie - Zoom (57%), urmat de Microsoft Teams (25%), GoToMeeting (9%) şi Google Meet (6%).

"În timp ce şansele ca Zoom să vadă din nou valori maxime ca în 2021 sunt foarte mici, preţul acţiunilor liderului pieţei de videoconferinţe a crescut cu peste 12% după ce compania a raportat rezultate peste aşteptări pentru trimestrul al patrulea şi a oferit o perspectivă puternică în continuare. Pentru primul trimestru, compania se aşteaptă să obţină un profit ajustat de 1,18 - 1,20 dolari pe acţiune, depăşind estimarea de 1,15 dolari pe acţiune. Vânzările ar urma să fie de aproximativ 1,13 miliarde de dolari, în conformitate cu aşteptările. Compania a anunţat, de asemenea, un nou program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 1,5 miliarde de dolari, subliniind încrederea sa în performanţele financiare şi în perspectivele viitoare", se arată în analiză.

Unele tendinţe privind munca de acasă au supravieţuit pandemiei şi sunt aici pentru a rămâne, dar investitorii par să fi trecut la alte trenduri mai noi, cum ar fi vehiculele electrice şi inteligenţa artificială, în timp ce giganţii din domeniul tehnologiei sunt printre puţinii care şi-au păstrat locul de favoriţi ai investitorilor.

La sfârşitul anului 2023, cele mai deţinute acţiuni de către investitorii români de pe platforma socială de tranzacţionare şi investiţii eToro erau, în ordine, Tesla, Nio, Apple, UiPath, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet şi Nvidia.