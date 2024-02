Cum i se pare viața în București unui tânăr care s-a mutat din Cluj-Napoca. Shaorma "e la alt nivel"

În timp ce unii bucureșteni tânjesc după viața mai liniștită a orașelor din provincie, multe persoane se mută în Capitală pentru a testa alte oportunități.

Este cazul unui tânăr care a venit în București din Cluj-Napoca. Acesta a relatat în detaliu în mediul online cum i se pare viața în Capitală, precizând că a profitat de faptul că lucrează de acasă pentru a face această schimbare.

"Inițial aveam preconcepții legate de "sudiști". Accentul mi se părea enervant și agresiv - cel puțin așa mă simțeam la magazine. După o întâmplare cu un domn care voia să iasă dintr-o parcare în miezul zilei și în loc să mă claxoneze s-a dat jos, m-a atins pe umăr și s-a scuzat că dorește să iasă, mi-am schimbat total perspectiva. Și recunosc că sufeream de prejudecăți, dar mă bucur că am reușit să mi le schimb. În final accentul a-nceput să-mi placă și am început să preiau conștient vorbe pe care le aud aici, pentru că mi se par amuzante (e.g. băi nene, ador să zic asta).

Deși mi-am dat seama că majoritatea oamenilor nu sunt răi/agresivi, totuși, empiric vorbind, am auzit ceva injurii la adresa moldovenilor", a scris acesta pe Reddit.

"Oamenii din București sunt foarte, foarte deschiși"

Tânărului i-au plăcut bucureștenii, mai ales că i se par prietenoși.

"Oamenii din București sunt foarte, foarte deschiși. Au dus small talk-ul la alt nivel. Literalmente din orice se deschide o întreagă conversație. Îmi place tare mult asta și aici m-am deschis mult mai mult decât am făcut-o la Cluj."

Printre diferențele pe care le-a remarcat sunt și cele legate de vestimentație.

"Aici vezi mai mulți bătrâni cu blugi și îmbrăcați mai elegant (de exemplu costum cu fit bun, nu super larg cum vezi de obicei la bătrânii de la țară). În Cluj mai recunoști controlorii după borsetă, aici majoritatea bătrânilor au borsete.

Că tot veni vorba de bătrâni - am fost surprins să văd oameni în vârstă culți. De obicei nu ascult foarte mult de bătrâni fiind obișnuit cu același tip de păreri din partea lor, dar aici chiar am tras cu urechea la unele conversații și am rămas plăcut impresionat. Se vede că au studii și că pot să-și argumenteze opiniile. Discuta chestii actuale, politică, etc. Nu dau foarte des de asemenea oameni, din păcate, dar totuși aud mult mai mult aici decât în restul țării."

Shaorma: "În București e la alt nivel"

Printre lucrurile care l-au impresionat este shaorma.

"În România, cu cât mergi mai în sud-est, cu atât e mai bună shaorma. Nu sunt vreun Messia, toată lumea știe asta. În București e la alt nivel. În caz că o să mă întrebe cineva, top shaormerii, nu neapărat în ordinea asta: Genin, Fendi, Dristor, Șocului. Genin și Fendi se bat pe locul întâi, Dristor e și el acolo (dar de la Dristor!, că de exemplu la Unirii nu e la fel de bun). Cheese de la Moșilor Doner > orice. Serios, mergeți acolo și luați-va un cheese cu de toate (da, și cu legume la grill în el). 0 regrete. Oricum, e greu să alegi un câștigător clar la nivelul asta. Deja se bat la "sutimi" shaormele din București."

Acestuia i s-a părut mai gustoasă decât la Cluj mâncarea.

"Așa, că tot veni vorba de mâncare - mâncare mult mai bună decât în Cluj (și restul țării, probabil). Prețurile la mâncare din Cluj par să fie medii spre foarte mari, iar în București de la foarte mici la foarte mari. Adică e o plajă mult mai largă. Efectiv e mai ieftin să mănânci în București decât în Cluj.

Restaurante la fel - mâncare mediocră pe prețuri mult prea mari. În schimb în București n-ai ce să te plângi. Bate Bucureștiul la mâncare orice oraș cu mult."

"Costul de trai e mai mic în București"

"Costul de trai e mai mic în București. Stau pe Unirii, ~70 mp cu 3 balcoane, 2 debarale cu 400 euro. În Cluj de nu era asta 600-700... nu zic, e deal bun și asta, am avut noroc, dar și dacă te uiți în general la prețuri, nu se compară prețurile la chirii. Blocul e construit în '89, am pereții groși cât de la vârful degetelor până la cot, n-am dat drumul la căldură NICI MĂCAR O SINGURĂ DATĂ iarnă asta. Atât de bine e izolat. Blocurile astea sunt altceva.

Portar la bloc: foarte des întâlniți acești portari în blocurile din București. Nu știu de ce sunt aici, dar mi s-a părut interesant cum atâtea blocuri au portar.

Proximitate: în 10 minute mă duc la medic, la dentist, la mall, la cumpărături, la x, la y, la z. În Cluj te rogi să ai un Mega lângă ține sau măcar un magazin de colț. Rău de tot."

"Sectorul 1 - Trotuarele sunt praf"

Acesta s-a referit separat, la fiecare sector în parte.

"Sectorul 1 - Trotuarele sunt praf. Și mult gunoi. Nu vorbesc de Nordului, Herăstrău etc, că acolo arată mai ok, dar mai aproape de Victoriei e nașpa pentru pietoni. Primăverii, Nordului - mama, ce bogăție acolo. Te cam întristezi să te uiți. G class Brabus, Maybach V12 de abia s-a uscat vopseaua pe ele... mi-e ciudă, n-am să mint."

"Sectorul 2 - Pare un sector de bătrâni"

Sectorul 2 - Pare un sector de bătrâni. Trotuare la fel de pușcate, dar pare ceva mai liniștit. Probabil singurul motiv pentru a te mută în S2 ar fi că ești aproape de S1, deci mai aproape de bogați."

Care este "sectorul bordurilor"

"Sectorul 3 - Sectorul bordurilor. Totuși, are copaci pe mijlocul bulevardelor, are benzi dedicate de tramvai, mall-uri, vegetație. Îmi place. Dalele roșii de pe Unirii sunt alunecoase iarnă, nu-mi place. Nu-mi place nici combinația de dale roșii cu gri pe majoritatea trotuarelor. "

Care i s-a părut "Cel mai curat sector"

Sectorul 4 - Cel mai curat sector, în opinia mea. Trotuare late, asfaltate (cele mai bune - în dale te împiedici, dacă nu e compactat cum trebuie stratul de sub sunt denivelări, când plouă intră apă sub și calci pe o dală și sare apă și te stropește - urăsc), treaba aia cu parcare la 60 de lei pe luna sau cât o fi indiferent de unde ai reședința... de departe cea mai bună opțiune, în celelalte sectoare se vrea banul. Aici chiar e super. Mulți copaci, parcuri."

"Sectorul 5 - nu prea m-am plimbat în el.

Sectorul 6 - aici chiar nu m-am plimbat aproape deloc, doar cât am condus de la intrarea în București dinspre A1."

"Traficul e nașpa"

În ceea ce privește traficul, acesta seamănă cu cel din Cluj-Napoca.

"Traficul e nașpa, dar mă așteptăm să fie și mai nașpa. Seamănă cu Clujul. Măcar aici se lucrează la centură.

Lipsa marcajelor pe drumuri e super nașpa. Multe drumuri în care nu știi pe ce bandă ești exact. Intersecțiile în + care au verde deodată (e.g. cele de la Unirii până în Piață Albă Iulia) și oamenii așteaptă să facă stânga... ce porcării. Mai bine pui verde intermitent peste tot și pui semafoare în 4 timpi."

"Foarte mulți pietoni trec pe roșu"

"Foarte mulți pietoni trec pe roșu. Mă enervează că am deprins și eu obiceiul asta de aici. Dar cumva îi înțeleg, sunt semaforizate foarte multe treceri în mod stupid. Sunt unele treceri semaforizate deși sunt doar 3 metri de pe o parte în altă."

"Foarte mulți interlopi"

"Foarte mulți interlopi* (*sau oameni care arată a interlopi). Am rămas șocat cât de adevărat e stereotipul cu BMW aici. Nu în fiecare BMW e un interlop, dar fiecare interlop e într-un BMW, parcă. Sau majoritatea, fie."

"Oamenii sunt mult mai irascibili"

"Din cauza traficului, mi se pare că oamenii sunt mult mai irascibili, își pierd ușor cumpătul. N-am văzut niciodată pe cineva care să se dea jos la volan și să se certe cu cel din față lui și să-i bată în geam, dar aici am văzut-o după o lună sau două de stat."