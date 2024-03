Fostul cancelar german susține că prietenia sa cu Putin poate ajuta la încheierea războiului din Ucraina: „Lucrăm împreună cu înţelepciune de mulţi ani” FOTO/VIDEO

Gerhard Schröder, fostul cancelar german susţine în continuare că prietenia sa cu preşedintele rus Vladimir Putin ar putea contribui la încheierea războiului din Ucraina, notează joi, 28 martie, DPA.

Fostul cancelar german afirmă că ar fi complet greşit să uite toate lucrurile pozitive care s-au întâmplat între el și Putin, în politică.

„Lucrăm împreună cu înţelepciune de mulţi ani. Poate că acest lucru poate încă să ajute la găsirea unei soluţii negociate, nu văd o altă modalitate”, a spus Schröder într-un interviu acordat agenţiei de presă germane.

Gerhard Schröder este prieten cu Putin încă din perioada când primul era cancelar al Germaniei (1998 - 2005). El continuă să lucreze pentru majoritatea companiilor ruseşti participante la proiectul energetic Nord Stream din Marea Baltică.

🇩🇪🇷🇺🇺🇦⚡️--

Former German Chancellor Gerhard Schröder didn't rule out that his friendship with Putin could play a role in the negotiations on Ukraine.

"We have worked well together over the years. Perhaps this can still help find a negotiated solution."#Germany-#Russia-#Ukraine pic.twitter.com/W2ffd5XZXA