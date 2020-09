Codruta Filip spune ca a fost angajata legal la Ministerul Sanatatii: "Nu este posibil sa aplici pentru un post si apoi sa fii discriminata pe motive de gen. Din aceasta cauza tinerii pleaca din tara"

Ministrul Nelu Tataru a declarat vineri ca aceasta nu are contract de munca cu Ministerul Sanatatii si nu este angajata institutiei. "Am sesizat-o si eu din presa, noi nu avem pana in acest moment niciun contract de munca semnat pe acest nume, niciun ordin de ministru. Am deschis, este deja o ancheta interna la Resurse Umane, sa evaluam cele sesizate de dumneavoastra. Nu este angajata la Ministerul Sanatatii. Nu are contract de munca, nu are niciun ordin de ministru semnat", declara vineri, ministrul Nelu Tataru.De altfel, si Codruta Filip a sters de pe profilul de Facebook ca ar fi angajata la minister, asa cum aparea ieri.NU ESTE POSIBIL ASA CEVA!Sunt mii de femei frumoase in tara aceasta! Intrebarea mea este: toate sunt incompetente pentru ca "arata bine?"1. Am studiat ani de zile, ca sa ajung acum sa ocup in deplina LEGALITATE un post de CONSILIER DEBUTANT, pentru care nu este necesara EXPERIENTA, ci sunt cerute doar studii in stiinte sociale (unde intra si DREPTUL) sau ingineresti, nicidecum STUDII MEDICALE!!!Un articol de presa mentiona:,, Codruta-Elena Filip a ajuns "consilier debutant" la doar 24 de ani".Dar cand ar trebui sa "debutez" in profesie? La 40?Am terminat studiile liceale cu BRIO (medii foarte mari), am diploma de licenta in DREPT, la o universitate de stat de prestigiu, cu studiile facute la ZI, BUGET, la fel si diploma de disertatie la care am obtinut NOTA 10!!!! Toate acestea sunt mai mult decat suficiente pentru a ocupa un astfel de post!2. DA, in timpul meu liber sunt si ARTIST. Poate alti colegi au alte hobby-uri, cum ar fi tenisul, voleiul etc. Ei bine, EU CANT! Pasiunea mea este MUZICA! Si deja se implinesc 10 ani de cand am o cariera artistica. Asadar, care este problema? Cu ce afecteaza acest lucru activitatea mea din cadrul Ministerului? Am urmat cursurile de canto ale "Palatului Copiilor" din IASI, am participat la numeroase concursuri nationale, internationale,m-am implicat in numeroase proiecte, am fost PR-ul Asociatiei Studentilor la Drept aproximativ 3 ani, am participat la multiple traininguri, am facut internship la GUVERNUL ROMANIEI, unde am intrat dupa o selectie riguroasa printre primii 220 din 3600 de candidati, internship la Palatul Parlamentului, am obtinut in anul 2014 diploma de excelenta pentru "TINERI DE VALOARE AI IASIULUI"! AM MUNCIT PENTRU CEEA CE AM OBTINUT! Mi se pare injust sa discriminezi in asa fel o persoana care este de altfel, mai mult decat CALIFICATA pentru functia pe care o are, doar pentru activitatile pe care le desfasoara in TIMPUL LIBER!3. Am fost evaluata si selectata CONFORM PROCEDURILOR pentru acest post! Am depus dosar, m-am prezentat la interviul de selectie, unde m-am clasat pe prima pozitie si am obtinut un punctaj bun! Si pot da acest interviu din nou, la orice ora, oricand!4. Postul este pe perioada determinata, pe parcursul starii de alerta, scos spre ocupare printr-o metodologie aprobata prin ordin de ministru!5. Nu este posibil sa aplici pentru un post pe care l-ai gasit pe internet, FIIND FACUT PUBLIC, si sa-l ocupi cu BRIO, iar apoi sa fii discriminat pe motive de gen, activitati desfasurate in afara orelor de munca etc.DIN ACEASTA CAUZA, TINERII PLEACA DIN TARA! Pentru ca nu li se acorda sansa de A DEMONSTRA, fiind judecati dupa ASPECT si nu numai! Iar daca li se acorda sansa, sunt tarati prin noroi!!!Nu imi doream sa fac publice aceste documente care sunt ale mele, sunt PERSONALE, dar nu se mai poate! Misoginismul acesta a ajuns mult prea departe!!!Atat am avut de spus!P.S. Daca in loc sa va focusati pe problemele reale existente si faceti can-can, NE MERITAM SOARTA!