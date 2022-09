Nepoții Reginei Elisabeta a II-a, de veghe la catafalcul bunicii lor. Procesiunea englezilor a fost întreruptă VIDEO

În seara zilei de sâmbătă, 17 septembrie, a venit rândul nepoţilor reginei Elizabeth a II-a de a sta de veghe la catafalcul monarhului, timp de aproximativ 15 minute, la Westminster Hall.

Cei opt nepoţi – prinţul William, prinţul Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, prinţesele Eugenie şi Beatrice, Lady Louise Mountbatten-Windsor şi vicontele Severn au înconjurat catafalcul şi au stat de gardă timp de câteva minute. Prinţul William şi prinţul Harry au purtat uniforme militare, iar ceilalaţi nepoţi erau îmbrăcaţi în negru complet.

Cel mai mare nepot al reginei, Peter Phillips, are 44 de ani. Cel mai mic nepot este vicontele Severn, care are 14 ani.

Pe parcursul momentului solemn, procesiunea englezilor prin faţa sicriului reginei a continuat.

- The Duke of Sussex

- The Prince of Wales

The Queen ’s eight grandchildren have arrived in Westminster Hall to stand vigil at her coffin:

The vigil has come to an end.

The Queen’s eight grandchildren leave her coffin after standing guard for approximately 15 minutes. pic.twitter.com/LQgx4MtKUt