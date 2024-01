Netflix va difuza unul dintre cele mai populare seriale de comedie din istorie

Serialul Sex and the City FOTO Facebook

"Sex and the City" va ajunge pe Netflix la începutul lunii aprilie. Netflix a încheiat un acord cu Warner Bros. Discovery pentru a licenţia toate cele şase sezoane ale popularei comedii HBO, cuprinzând toate cele 94 de episoade, a confirmat Variety.

Acordul nu este la nivel mondial. Serialul va fi disponibil în SUA şi pe alte câteva pieţe europene, au declarat surse familiare cu înţelegerea. În plus, aceasta nu include cele două lungmetraje "SATC" şi nici recenta variantă "And Just Like That", care în prezent este difuzată doar pe Max de la WBD.

În "Sex and the City", care a fost difuzat iniţial pe HBO în perioada 1998-2004, Sarah Jessica Parker joacă rolul lui Carrie Bradshaw, o scriitoare newyorkeză care "îşi găseşte inspiraţia pentru rubrica sa din isprăvile autentice, emoţionante şi adesea pline de umor ale prietenilor şi iubiţilor ei". Creat de Darren Star şi adaptat după cartea cu acelaşi nume a lui Candace Bushnell, serialul le are în distribuţie pe Kristin Davis, Cynthia Nixon şi Kim Cattrall.

Acordul vine după ce anul trecut Warner Bros. Discovery a licenţiat o serie de alte producţii originale HBO mai vechi către Netflix - o propunere altădată de neconceput pentru televiziunea prin cablu premium.

Printre titlurile HBO care rulează pe Netflix se numără "Insecure" al lui Issa Rae, "Band of Brothers", "The Pacific", "Six Feet Under" şi "Ballers". "True Blood", care, de asemenea, este difuzat în SUA pe Hulu al Disney, este disponibil pentru abonaţii Netflix din afara SUA. Toate serialele rămân disponibile pentru a fi difuzate şi pe Max (fostul HBO Max).

Netflix a devenit serviciul de streaming pe bază de abonament dominant la nivel global. La sfârşitul anului 2023, compania se mândrea cu un total de 260,3 milioane de membri la nivel global, după ce a câştigat 13,1 milioane de abonaţi mai mult decât se aştepta în trimestrul al patrulea.

Acordul dintre Warner Bros. Discovery şi Netflix pentru "Sex and the City" a fost anunţat anterior de The New York Times.