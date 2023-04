Cu ce se ocupa sectia de neurologie?

Medicina are multe ramuri, in functie de problemele medicale pe care le trateaza si zona din corp in care acestea apar. Printre numeroasele specializari medicale se numara si neurologia. Aceasta are ca obiect de activitate diagnosticarea si tratamentul afectiunilor sistemului nervos.

Sistemul nervos este un grup organizat de celule specializate in transmiterea unor stimuli electrochimici de la receptorii senzoriali la zonele responsabile cu raspunsul la stimuli. Sistemul nervos este de doua tipuri: central (creierul si maduva spinarii) si periferic (de la maduva pana la extremitati). Uneori, sistemul nervos poate avea probleme de functionare, situatie in care trebuie sa mergi la o consultatie neurologica.

Ce se trateaza in sectia de neurologie?

Sectia de neurologie a unui spital sau clinici se ocupa de tratarea si monitorizarea afectiunilor neurologice sau problemelor cu sistemul nervos. De asemenea, efectueaza recuperarea pacientilor afectati de acestea. Poti alege internarea intr-un spital privat sau vizita pentru un consult neurologic, in caz ca ai simptome ca:

Dificultati de coordonare;

slabiciune musculara;

confuzie;

schimbari in perceptia senzatiilor;

ameteala.

Trebuie sa vezi un neurolog si daca ai probleme cu simturile - olfactiv, vizual si tactil. Deseori, afectarea sistemului nervos produce aceste probleme. In sectia de neurologie ajung si pacientii cu:

Ads

Crize, ca cele de epilepsie;

accident vascular cerebral (AVC);

scleroza multipla;

afectiuni neuromusculare, ca miastenia gravis;

boli neurodegenerative, ca Alzheimer;

afectiuni ale maduvei spinarii, ca cele inflamatorii sau autoimune;

dureri de cap persistente. [1]

Ce presupune un consult neurologic

La prima vizita in sectia de neurologie, medicul te consulta si iti face un examen neurologic. Acesta consta in testarea fortei musculare, reflexelor si coordonarii. In functie de rezultate, medicul hotaraste daca ai nevoie de investigatii suplimentare, astfel incat sa identifice exact problema. In timpul consultului, medicul poate:

intreba despre simptomele percepute, afectiuni trecute sau existente si tratamente administrate;

verifica postura, mersul, echilibrul si miscarile;

intreba daca exista probleme legate de excretie, pentru ca acestea pot indica probleme ale sistemului nervos;

masura tensiunea, pulsul si ausculta plamanii si inima.

Ads

Cum se realizeaza recuperarea neurologica

Recuperarea neurologica necesita timp, dedicare si proceduri adaptate in functie de pacient. De aceea, este important ca medicul sa faca echipa buna cu specialisti in diferite terapii, de la kinetoterapeut la logoped si psiholog.

Terapii utilizate in recuperarea neurologica

Kinetoterapie

Kinetoterapia este forma de terapie care se bazeaza pe miscare. Pacientii executa anumite miscari sau exercitii statice care ajuta la reabilitarea functiei motrice diminuate dupa o afectiune sau accident. De asemenea, kinetoterapia ajuta la cresterea nivelului de motricitate. Problemele neurologice afecteaza deseori abilitatile de miscare, astfel ca sedintele de kinetoterapie se dovedesc foarte utile.

Hidrokinetoterapie

Exercitiile de kinetoterapie realizate in apa ajuta la cresterea mobilitatii. Apa preia o parte din greutatea corpului, astfel ca presiunea pe articulatii este mai redusa. In plus, corpul se relaxeaza mai usor.

Fizioterapie

Fizioterapia se utilizeaza pentru restabilirea mobilitatii articulatiilor si muschilor si a functiilor motrice. La fel ca celelalte tipuri de terapii, este utila inclusiv pentru recuperarea dupa AVC sau alte probleme neurologice. [4] Fizioterapia consta in proceduri cu agenti fizici precum electricitatea, undele magnetice si mecanice.

Ads

Masaj terapeutic

Masajul ajuta la relaxare si in tratarea durerilor musculare. Imbunatatirea circulatiei locale prin intermediul masajului ajuta si la cresterea functionalitatii articulatiilor si muschilor. De asemenea, starea de bine pe care masajul o ofera intareste psihic pacientii. Astfel, ei isi pastreaza motivatia de a continua programul de recuperare.

Sectia de neurologie a unui spital are rolul de a diagnostica, trata si recupera pacienti cu afectiuni si probleme neurologice.

Surse:

https://www.healthline.com/find-care/articles/neurologists/neurologist#subspecialties;

https://www.healthline.com/health/ct-scan#what-is-it;

https://www.medicalnewstoday.com/articles/326717;

https://www.webmd.com/pain-management/what-is-physical-therapy.