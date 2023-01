Criza financiara pune pe jar liderii europeni

Principalii lieri europeni Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Jose Manuel Barroso, Romano Prodi si Gordon Brown se intalnesc, marti, la Londra, pentru a discuta despre controversata criza financiara la nivel mondial, avand pe fundal scandalul Societe Generale, intervenit in plina criza pe pietele bursiere, comenteaza AFP.

In centrul dezbaterilor se va afla rolul bancilor in economia mondiala, riscurile asumate de acestea, preferinta lor ingrijoratoare pentru secret, cu binecuvantarea agentiilor de evaluare care dau note bune produselor bancare complexe, bazate pe active riscante.

La Societe Generale, un control defectuos i-a permis unui trader sa comita o frauda record, provocand o pierdere de 4,9 miliarde de euro grupului bancar. Traderul Jerome Kerviel, in varsta de 31 de ani, a fost inculpat, dar va fi judecat in stare de libertate.

Celalalt scandal vizeaza Northern Rock, principalul creditor ipotecar din Marea Britanie din prima jumatate a anului 2007. Afectata de lipsa de lichiditate cauzata de criza creditelor de pe piata americana, Northern Rock a trebuit sa ceara ajutorul bancii centrale britanice, Bank of England, in luna septembrie.

Pe de alta parte, banci mari, ca UBS, Citigroup sau Merrill Lynch, au apelat la fonduri guvernamentale ale tarilor emergente bogate (Singapore, Coreea de Sud, Kuwait, Emiratele Arabe Unite, China) pentru a-si asigura lichiditatile, o practica a carei amploare a inceput sa ingrijoreze unii economisti.

Reuniunea de marti va evoca in maniera generala transparenta, modul de guvernare si reglementarea pe plan economic.

"Acum este timpul sa asiguram transparenta, noi reguli prudente in sistemul financiar mondial si national si sa preferam sa imprumutam bani celor care intreprind si genereaza bogatie in locul celor care vor sa cumpere pentru a specula", a subliniat Nicolas Sarkozy cu ocazia vizitei in India din weekend.

Exista insa disensiuni asupra restului punctelor, intre Franta si Italia pe de o parte si Germania si Marea Britanie de cealalta. Parisul si Roma vor o supraveghere a bancilor la nivel european si un control mai strict al agentiilor de evaluare, in timp ce Berlinul si Londra sustin flexibilitatea.

Ideea unui rol sporit de alerta a Fondului Monetar International (FMI) ar trebui sa fie aprobata, insa, de toti participantii. Tarile europene din G7 vor ca FMI sa fie in masura sa "identifice riscurile locale, ca subprimele in Statele Unite, care pot avea un impact sistemic", potrivit unei surse franceze apropiate discutiilor.

Scurta reuniune de marti seara se va derula sub ochiul nemultumit al celorlalte tari europene neinvitate, ale caror critici au determinat extinderea summitului de la Merkel-Brown-Sarkozy, cum era prevazut initial, si la Prodi si Barroso.

Purtatorul de cuvant al lui Merkel a minimalizat, luni, asteptarile de la aceasta reuniune: acest minisummit care va dura cateva ore va fi numai "un schimb de pareri".

"Nu este vorba de a lua decizii concrete", ci mai degraba de a defini "pozitiile comune inainte de G8".

